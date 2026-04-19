Hơn 100 nghìn tình nguyện viên tham gia chiến dịch nhặt rác toàn quốc

TPO - Ngày 19/4, Cộng đồng Xanh Việt Nam phát động chiến dịch "Nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" hưởng ứng Ngày Trái đất và Ngày Môi trường thế giới đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Chiến dịch "Nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" thu hút hơn 100.000 người tham gia, bao gồm thanh niên, học sinh - sinh viên, người dân, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội cùng thực hiện các hoạt động nhặt rác, làm sạch môi trường, giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh.

Đại sứ của chiến dịch chụp ảnh tại Lễ ra quân điểm cầu TP Hồ Chí Minh.
Tình nguyện viên tại các điểm cầu hưởng ứng chiến dịch.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Nguyễn Ngọc Ánh - Người sáng lập và dẫn dắt Cộng đồng Xanh Việt Nam cho biết, chiến dịch đồng thời hướng tới đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam cho chương trình làm sạch môi trường có số lượng người tham gia đông nhất trong một ngày góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường của người Việt Nam trong thời đại mới.

Earth Day Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành Ngày hành động môi trường thường niên của người Việt Nam, mỗi cá nhân đều có thể bắt đầu thay đổi từ những hành động nhỏ để tạo nên tác động lớn cho tương lai bền vững.

Hôm nay, chiến dịch đã ra quân tại 2 điểm cầu lớn đó là TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội, các tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt hưởng ứng và thực hiện sôi nổi các hoạt động như nhặt rác làm sạch môi trường, trồng cây xanh, truyền thông sống xanh...

Các em học sinh tỉnh Lào Cai tham gia hưởng ứng chiến dịch.
Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân làm sạch bãi biển.

“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất không chỉ là con số hơn 100.000 người cùng tham gia, mà là việc ở rất nhiều nơi, từ thành phố lớn đến vùng quê, từ trường học đến khu dân cư, mọi người đều sẵn sàng cúi xuống nhặt một mẩu rác với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm. Đó là hình ảnh rất đẹp của một Việt Nam đang thay đổi từng ngày bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực.

Chúng tôi luôn tin rằng bảo vệ môi trường không phải là câu chuyện của riêng một tổ chức hay một nhóm người, mà phải trở thành thói quen, thành nếp nghĩ của cộng đồng. Khi một bạn trẻ chủ động nhặt rác sau một sự kiện, khi một em học sinh biết từ chối đồ nhựa dùng một lần, hay khi một gia đình cùng nhau phân loại rác tại nguồn, thì đó đều là những tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai xanh của đất nước", chị Ánh chia sẻ.

Năm ngoái, chiến dịch đã thu gom gần 6.000 tấn rác và 2.000 cây xanh được trồng mới đã tạo nên một làn sóng hành động vì môi trường lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo.

