Hành trình đỏ và bữa tiệc sinh nhật đặc biệt ở Bắc Kinh

TPO - Trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, có một hoạt động diễn ra ngoài kế hoạch khiến những người trong cuộc bất ngờ hạnh phúc, đó là Trường Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức cho những đại biểu hành trình có ngày sinh nhật trong tháng 4. Tất cả cùng thổi nến bên chiếc bánh kem khổng lồ, nhắm mắt mơ điều ước của mình.

Với lịch trình dày đặc của hành trình, buổi tiệc sinh nhật ấm cúng được tổ chức vào bữa trưa tại nhà ăn Trường Đoàn Trung Quốc. Các đại biểu có ngày sinh vào tháng 4 cùng thổi nến với chiếc bánh kem khổng lồ được phía bạn chuẩn bị công phu, chu đáo.

Các bạn có sinh nhật trong tháng 4 cùng nhắm mắt ước điều ước của mình và thổi nến bên chiếc bánh kem khổng lồ.

Bài hát chúc mừng sinh nhật được hát bằng 2 ngôn ngữ: Việt – Trung tạo nên một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, đặc biệt. Quà sinh nhật là 1 bát mỳ trường thọ - biểu tượng cho lời chúc sức khỏe, bình an và chiếc kẹp sách được làm với hình ảnh biểu tượng cánh cổng Trường Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.

Tất cả cùng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Việt và tiếng Trung

Dưới ánh nến lung linh, những người trẻ tham gia hành trình đã không giấu nổi niềm hạnh phúc, bất ngờ.

Ban tổ chức tặng quà sinh nhật cho các đại biểu thanh niên Việt Nam có sinh nhật vào tháng 4

Chia sẻ với PV Tiền Phong ngay sau buổi sinh nhật đặc biệt, rapper Double2T (Bùi Xuân Trường) nói, được lựa chọn trở thành đại biểu tham gia Hành trình đỏ đã là một niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn đối với bản thân. Hôm nay, khi được nước bạn phối hợp cùng Ban Tổ chức Việt Nam chuẩn bị một buổi sinh nhật bất ngờ, cảm xúc ấy lại càng đặc biệt hơn.

Bát mỳ trường thọ tượng trưng cho sức khỏe, bình an được ban tổ chức chuẩn bị cho các đại biểu thanh niên có sinh nhật vào tháng 4 thay cho lời chúc mừng ý nghĩa.

“Đây là sinh nhật lần thứ 30 của mình – một dấu mốc quan trọng, lại được đón ở một nơi rất xa quê hương. Thế nhưng, mình không hề cảm thấy xa cách, bởi tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho mình khiến tất cả trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mình thực sự rất vui và biết ơn”, Rapper Double2T bày tỏ.

Rapper Double2T bên những món quà ý nghĩa

Anh cho biết, với những dấu ấn đáng nhớ của Hành trình đỏ, khi trở về Việt Nam, anh có thể sáng tác thêm nhiều tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt để giới thiệu tới bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa.

Bạn Hà Quang Sơn - sinh viên lớp Kiểm toán chất lượng cao 65D, Đại học Kinh tế Quốc dân nói, khoảnh khắc các thành viên trong Ban Tổ chức hai nước cùng thắp nến và trao tặng những món quà ý nghĩa, khiến anh rưng rưng xúc động. “Đằng sau lịch trình dày đặc của Hành trình đỏ với những buổi học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, Ban tổ chức còn nhận được sự thấu cảm và quan tâm đến từng cá nhân, khiến mọi khoảng cách bị xoá nhòa”, Sơn nói.

Hà Quang Sơn

Theo Sơn, lời chúc mừng bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung vang lên giữa không gian đậm chất tình nguyện là sự khích lệ vô cùng lớn lao từ những anh, chị dành cho một sinh viên đang tham gia chương trình. “Sự nồng hậu từ nước bạn Trung Quốc và sự ấm áp của Ban tổ chức Việt Nam đã minh chứng cho tinh thần hữu nghị và nhân ái - những giá trị cốt lõi mà không gì có thể so sánh được. Món quà sinh nhật ấy không chỉ là một kỷ vật, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một sinh viên, phải dùng tri thức và nghiên cứu của mình để phục vụ cho những tình cảm nhân văn cao đẹp như thế này”, Hà Quang Sơn chia sẻ.

Chị Mai Huỳnh Phương Trang - UVBCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cũng bày tỏ bất ngờ và xúc động khi được tổ chức sinh nhật ngay tại Trường Đoàn, giữa Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. “Với một cán bộ Đoàn như mình đây thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên. Điều khiến mình cảm động hơn là sự chu đáo, ấm áp và thân tình của các bạn Trung Quốc đã thật sự xem chúng mình như những người bạn, người thân trong gia đình khi đã chuẩn bị cho chúng mình những bát mì trường thọ đầy ý nghĩa với ước mong sức khoẻ, hạnh phúc, bình an”, Phương Trang nói.

Chị Trang cho biết, càng về cuối hành trình, chị càng cảm nhận rõ tình cảm chân thành và sự gắn kết hữu nghị giữa thanh niên 2 nước, lan tỏa được giá trị tốt đẹp góp phần nhỏ vào củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc ngày càng bền chặt.