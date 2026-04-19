Sôi nổi ngày hội ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ tại Huế

TPO - Ngày hội Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ diễn ra tại TP. Huế với nhiều hoạt động trải nghiệm, kể chuyện, trò chơi dân gian… góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp tình cảm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

Ngày 19/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức ngày hội Bác Hồ với Thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Thiếu nhi Huế hào hứng thi kể chuyện "Chúng em kể chuyện Bác Hồ".

Chương trình nhằm giáo dục thiếu nhi về lòng kính yêu Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức thi đua học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm Sắc màu di sản - Thiếu nhi Huế với dấu ấn Bác Hồ. Tham gia chương trình, các em được trực tiếp in tranh mộc bản về các di tích gắn với Bác tại Huế, tìm hiểu lịch sử - văn hóa địa phương qua hình thức trực quan sinh động. Nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, ném vòng… cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi và tăng tính gắn kết.

Trao giải cho các thí sinh nhí tham gia tranh tài tại ngày hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi kể chuyện Chúng em kể chuyện Bác Hồ thu hút nhiều học sinh tham gia, thể hiện khả năng diễn đạt qua những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng và nhân cách của Người. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống cho thiếu nhi.