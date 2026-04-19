Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Sôi nổi ngày hội ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ tại Huế

Ny Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày hội Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ diễn ra tại TP. Huế với nhiều hoạt động trải nghiệm, kể chuyện, trò chơi dân gian… góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp tình cảm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

Ngày 19/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức ngày hội Bác Hồ với Thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Thiếu nhi Huế hào hứng thi kể chuyện "Chúng em kể chuyện Bác Hồ".

Chương trình nhằm giáo dục thiếu nhi về lòng kính yêu Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức thi đua học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm Sắc màu di sản - Thiếu nhi Huế với dấu ấn Bác Hồ. Tham gia chương trình, các em được trực tiếp in tranh mộc bản về các di tích gắn với Bác tại Huế, tìm hiểu lịch sử - văn hóa địa phương qua hình thức trực quan sinh động. Nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, ném vòng… cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi và tăng tính gắn kết.

Trao giải cho các thí sinh nhí tham gia tranh tài tại ngày hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi kể chuyện Chúng em kể chuyện Bác Hồ thu hút nhiều học sinh tham gia, thể hiện khả năng diễn đạt qua những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng và nhân cách của Người. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống cho thiếu nhi.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe