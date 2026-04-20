Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc: Những dấu ấn khó phai

Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực

Theo anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban công tác Đoàn, trưởng đoàn Hành trình đỏ 2026, trải qua 8 ngày (từ 11-18/4) tại Trung Quốc, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đã có những trải nghiệm sâu sắc, thu nhận nhiều thông tin bổ ích và tích lũy cho mình những bài học quý báu.

Tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông và Thủ đô Bắc Kinh, đoàn đại biểu thăm các di tích cách mạng, “địa chỉ đỏ” gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn TNCS Trung Quốc, đồng thời ghi dấu tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc.

“Chúng tôi đặc biệt xúc động khi được tới thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - nơi cách đây hơn 100 năm đã ươm mầm những hạt giống đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, nơi những bậc tiền bối cách mạng và những đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được học tập, giác ngộ lý tưởng cách mạng. Và cho đến hôm nay, di tích ấy, cùng nhiều di tích lịch sử khác ghi dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam trước đây vẫn được các đồng chí nước bạn gìn giữ, bảo tồn hết sức trân trọng”, anh An nói. Những địa danh ấy không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và lý tưởng cách mạng trong mỗi bạn trẻ.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung “Kế thừa nguồn gen đỏ﻿”. Ảnh: Lưu Trinh

Cùng với đó, đoàn đã tham quan, tìm hiểu nhiều danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, trung tâm khoa học - công nghệ và doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc, thấu hiểu sâu sắc hơn về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Các diễn đàn, tọa đàm, chương trình giao lưu thanh niên Việt - Trung đã tạo ra không gian trao đổi sôi nổi, giúp hai bên chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ nhiều vấn đề cùng quan tâm, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, bền vững hơn giữa tuổi trẻ hai nước trong thời gian tới.

Một dấu ấn đặc biệt của hành trình lần này là việc đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam và Trung Quốc vinh dự được gặp các đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước và lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, căn dặn sâu sắc. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo hai nước đối với thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của thanh thiếu nhi trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. “Những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là nguồn động lực to lớn, là định hướng quan trọng để tuổi trẻ hai nước tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến trong thời gian tới”, anh An nói.

Phát biểu tại buổi tiệc chia tay đoàn Hành trình đỏ nghiên cứu học tập năm 2026, chị Lưu Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc, nhắc lại những nội dung phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại buổi gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập. Theo chị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, thanh niên là thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước, đồng thời mong muốn thanh niên hai nước kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hành trình đỏ nghiên cứu học tập là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, đồng thời tin tưởng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị.

Theo chị Lưu Mẫn, những lời căn dặn của hai lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước làm chương trình Hành trình đỏ lần này thêm ý nghĩa, để thanh niên hai nước ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm kế thừa và vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Hành trình của trưởng thành và khát vọng cống hiến

Em Đỗ Trà My - Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng, tự hào sau chuyến Hành trình đỏ. “Một tuần ở đất nước bạn là một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa; em được đến những địa chỉ đỏ, hiểu hơn về công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và có thêm nhiều người bạn mới. Đó là những giá trị khiến em thấy mình trưởng thành hơn, ý thức hơn về tình hữu nghị Việt - Trung mà các bậc tiền bối đã dày công vun đắp”, Trà My kể.

Em Đỗ Trà My - Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, trình diễn đàn bầu. Ảnh: BTC

Trong buổi tiệc chia tay Hành trình đỏ, Trà My mang chiếc đàn bầu từ Việt Nam lên sân khấu nước bạn trình diễn bài “Một vòng Việt Nam”. “Tiếng đàn bầu thánh thót, cùng những hình ảnh phong cảnh quê hương Việt Nam hữu tình xuất hiện trên màn hình sân khấu trong tiếng cổ vũ, hò reo của mọi người, em thấy mình thật hạnh phúc khi mang âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc kết nối mọi người lại với nhau”, Trà My nói.

Chị Huỳnh Ngọc Tố Trân, đại diện đến từ đơn vị truyền thông 28 Entertainment, chia sẻ: “Tôi đặc biệt xúc động trước sự tin tưởng sâu sắc mà bác Tô Lâm dành cho thế hệ trẻ. Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này, tôi càng hiểu rõ sứ mệnh của thanh niên Việt Nam. Chúng ta không chỉ là người kế thừa mà còn là người chủ động viết tiếp những câu chuyện hữu nghị Việt - Trung. Tôi nguyện đem sức trẻ và trí tuệ để vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như kỳ vọng của các cấp lãnh đạo”, chị Tố Trân nói.

“Hành trình đỏ không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình của nhận thức, của niềm tin và trách nhiệm. Đó là hành trình để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn về “gen đỏ” - những giá trị cách mạng cao đẹp mà các thế hệ cha anh hai nước đã dày công vun đắp, để từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới. Sau hành trình này, mỗi bạn trẻ sẽ trở về với hành trang là tri thức mới, trải nghiệm mới, tình bạn mới, tâm thế mới - sẵn sàng dấn thân, tiên phong cùng nhau nỗ lực để góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới các dấu mốc 100 năm quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đề ra”. Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban công tác Đoàn, trưởng đoàn Hành trình đỏ 2026

Với Nguyễn Tấn Hưng - sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc không là một chuyến đi tham quan đơn thuần, mà là một dấu mốc trưởng thành. “Mỗi chương trình học tập tại nơi đây đều để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm đáng giá và những bài học thực tiễn. Đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe bài phát biểu quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong buổi gặp gỡ đại biểu thanh niên hai nước. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là lời khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, là sức sống của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai đất nước”, Hưng nói. Theo Hưng, đây là cách định vị đầy tin tưởng về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Nam sinh Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho rằng, tuổi trẻ không chỉ là quãng đường đẹp nhất của đời người, mà còn là giai đoạn mang ý nghĩa kiến tạo tương lai. “Những giá trị mà tôi nhận được từ chuyến đi này không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn là sự trưởng thành rõ nét trong tư duy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đây sẽ là hành trang vững chắc, tiếp thêm cho tôi động lực để không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực hội nhập, sẵn sàng dấn thân và phụng sự trong thời đại mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước”, Hưng nói.

