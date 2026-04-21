Tháng Thanh niên thu hút 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia tình nguyện

TPO - Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026 ghi nhận điểm nhấn nổi bật về công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai sâu rộng; 16.000 ý tưởng sáng kiến được thực hiện; 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Ngày 21/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026, với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Đăng Hải

Hơn 51.700 ý tưởng sáng kiến

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Tháng Thanh niên 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.

Đây là Tháng Thanh niên đầu tiên diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV Đảng; Tháng Thanh niên đầu tiên vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và gắn liền với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để thanh niên cả nước thể hiện sức trẻ, sự sẵn sàng với những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới của đất nước; cũng như sự điều chỉnh phương thức chỉ đạo, điều hành linh hoạt của T.Ư Đoàn.

Theo anh Lâm, điểm nhấn nổi bật trong Tháng Thanh niên 2026 là công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai sâu rộng, với 100% đoàn viên được học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng và Đoàn. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" thu hút hơn 51.700 ý tưởng, sáng kiến từ đoàn viên, thanh niên, trong đó, 16.000 ý tưởng đã được triển khai, đạt 517% so với chỉ tiêu.

Phong trào tình nguyện tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, với 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia, đạt gần 300% chỉ tiêu đề ra. Ý thức bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng việc trồng mới hơn 5,6 triệu cây xanh, đạt tới 562% kế hoạch, cùng 15.181 công trình thanh niên được triển khai với tổng giá trị trên 171 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải

Công cuộc chuyển đổi số cũng ghi nhận những bước tiến dài với trên 1.700 công trình số hóa và sự hoạt động tích cực của hơn 22.000 tổ công nghệ số cộng đồng, giúp nâng cao năng lực số cho cả thanh niên lẫn người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Tường Lâm cũng chỉ ra và đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cần đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai Tháng Thanh niên, đồng thời phân tích sâu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo tại cơ sở để đề xuất các giải pháp khắc phục khả thi. Cùng đó, các đơn vị cần giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa cho xã hội có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Anh Lâm lưu ý, các tỉnh, thành Đoàn tập trung đề xuất giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, trong đó tập trung vào “5 tiên phong” về: Chuyển đổi số; phát triển kinh tế; hoạt động tình nguyện; tuyên truyền giáo dục; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn đã chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.

Chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, với quan điểm công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới.

Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp gắn với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi đoàn, hoạt động phong trào và thực tiễn cơ sở.

Đáng chú ý, công tác học tập nghị quyết được đổi mới theo hướng gần gũi, phù hợp hơn với thanh niên, gắn với xu hướng truyền thông số và học tập trên không gian mạng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức trên các nền tảng như App Thanh niên Việt Nam và mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…)

Với những kết quả đã đạt được, chị Trang đề xuất cần chuyển đổi số toàn diện trong học tập nghị quyết, số hóa nội dung, số hóa quy trình học tập; phát triển các sản phẩm truyền thông “ngắn - nhanh - trúng - dễ lan tỏa” như video ngắn, infographic; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong kiểm tra, đánh giá nhận thức đoàn viên.

Bên cạnh đó, mỗi nội dung nghị quyết phải được cụ thể hóa thành “công trình - phần việc - mô hình thanh niên” tại cơ sở. Tập trung xây dựng các mô hình gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đồng thời, theo chị Trang, cần cá nhân hoá học tập nghị quyết - lấy đoàn viên làm trung tâm. Đặc biệt tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng “cán bộ Đoàn số - tư duy số - kỹ năng số”, có khả năng dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo xu hướng tích cực trên không gian mạng, đưa nghị quyết đến gần thanh niên bằng ngôn ngữ hiện đại.

Chị Ngô Thị Thùy Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải

Tại Đồng Nai, chuyển đổi số đã trở thành nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác Đoàn. Anh Phan Thế Công - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động lồng ghép nội dung số vào các phong trào lớn như "Tuổi trẻ sáng tạo", "Xây dựng nông thôn mới" nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Điểm nhấn nổi bật là việc duy trì và phát huy hiệu quả 384 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 4.000 đoàn viên tham gia theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Lực lượng này đã tích cực hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số.

Cùng chia sẻ về hoạt động chuyển đổi số tại hội nghị, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ chính quyền 2 cấp; hỗ trợ thanh niên bán hàng online, hướng dẫn đưa sản phẩm chè, nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Việc truy xuất nguồn gốc bằng mã QR giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Qua đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên, thanh niên gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số với phát triển kinh tế và khởi nghiệp.

Chị Hiền cũng cho rằng, để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động sáng tạo trẻ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo trẻ; tăng cường kết nối giữa tổ chức Đoàn với các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực cho các ý tưởng, sáng kiến khả thi.

Chị Phạm Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng