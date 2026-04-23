Podcast chia sẻ cùng sĩ tử, gỡ rối áp lực mùa thi

Diệu Nhi
TPO - T.Ư Hội SVVN sẽ triển khai chuỗi livestream podcast “tâm tình” cùng sĩ tử trước mùa thi - một không gian để các bạn học sinh sinh viên cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và “gỡ rối” những áp lực trong giai đoạn ôn thi đầy áp lực.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN tổ chức dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026. Năm nay, chương trình tiếp tục sứ mệnh: “Tiếp sức kịp thời - Cùng sĩ tử vững bước vượt vũ môn”.

Trọng tâm của chương trình là triển khai chiến dịch truyền thông mang tên “Mùa thi hạnh phúc” trên các nền tảng số, nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực và giúp thí sinh giảm bớt áp lực tâm lý trong giai đoạn quan trọng này.

Chương trình sẽ tập trung sản xuất các nội dung hữu ích về kỹ năng ôn tập, phương pháp giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý. Đồng thời, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ được huy động để hỗ trợ trực tiếp thí sinh và người nhà tại các điểm thi. Chiến dịch đặt mục tiêu phủ sóng 100% các đơn vị, kỳ vọng đạt tối thiểu 10 triệu lượt tiếp cận và 2 triệu lượt tương tác thông qua các chủ đề hàng tuần hay thử thách trực tuyến.

Khánh Vy tiếp sức sĩ tử năm 2025. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tiếp sức mùa thi 2026 không chỉ kế thừa những giá trị đã được khẳng định, mà còn mang đến một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, mới mẻ và gần gũi hơn với học sinh qua chuỗi school tour gặp gỡ, kết nối hàng triệu học sinh THPT toàn quốc; dàn KOL giao lưu tâm tình trực tiếp với học sinh, sinh viên cả nước; kho dữ liệu số cung cấp tài liệu tổng ôn, bộ đề thi thử cùng những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả được "bật mí" từ những Thủ khoa Gen Z.

Hội SVVN cho các sĩ tử vote những KOL muốn xuất hiện trên chuỗi livestream podcast “tâm tình” năm nay.

Đặc biệt, T.Ư Hội SVVN sẽ triển khai chuỗi livestream podcast “tâm tình” cùng sĩ tử trước mùa thi - một không gian để các bạn học sinh sinh viên cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và “gỡ rối” những áp lực trong giai đoạn ôn thi đầy áp lực.

Từ chuỗi livestream podcast, qua những câu chuyện thật, trải nghiệm thật từ khách mời là chuyên gia tâm lý, thầy cô, sinh viên, thủ khoa hay chính những người từng bước qua áp lực thi cử, sĩ tử có thể tìm thấy sự đồng cảm thay vì cảm giác bị áp đặt. Qua đó, giúp sĩ tử không chỉ nghe về cách học tốt hơn, mà còn học cách thở chậm lại, giữ cân bằng, đối diện với áp lực và tin rằng một kỳ thi, dù quan trọng đến đâu, cũng không thể định nghĩa toàn bộ tương lai của mình.

Chuỗi livestream podcast "tâm tình" dự kiến sẽ có sự góp mặt của các KOL nổi tiếng trong giới trẻ như MC Khánh Vy, Á hậu Châu Anh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Xoài Phạm...

Diệu Nhi
