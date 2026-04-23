Từ bước ngoặt lo lắng đến hành trình rực rỡ của nữ sinh 2K4

TPO - Nữ sinh 2K4 Lê Vũ Thanh Thảo từng lo lắng khi rẽ ngang sang ngôn ngữ hoàn toàn mới, đã có hành trình rực rỡ. Cùng với thành tích học tập, giải thưởng là những hoạt động, sự kiện ngoại giao ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đất nước.

Từ ngã rẽ đến hành trình chinh phục

Lê Vũ Thanh Thảo (SN 2004) hiện là sinh viên năm 4, khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Hành trình ngôn ngữ với tiếng Trung của Thảo bắt đầu từ “ngã rẽ khá bất ngờ” hồi cấp 3.

Thảo từng đặt mục tiêu vào lớp chuyên Anh, nhưng kết quả không như ý. Cô chọn theo học chuyên Trung trong sự tiếc nuối và lo lắng khi phải bắt đầu từ con số 0 với một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Cô cho hay: “Lúc đó, tôi cảm thấy chông chênh lắm. Nhưng chính cái duyên ngoài dự định ấy lại mở ra một con đường mới, chưa từng nghĩ tới”.

Càng học, Thảo càng bị cuốn hút, càng yêu thích thế giới hình tượng của tiếng Trung. Với cô, mỗi nét chữ, mỗi cấu trúc không chỉ là ký tự mà còn mang theo những câu chuyện, chiều sâu văn hóa riêng.

Lê Vũ Thanh Thảo. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, những giải thưởng như giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Trung, giải Nhất Chung kết cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 14 dành cho học sinh THPT tại Việt Nam… đã trở thành động lực để Thảo định hướng nghiêm túc và gắn bó lâu dài với tiếng Trung.

Để chinh phục tiếng Trung, Thảo đã bứt phá khỏi phương pháp khá truyền thống, máy móc là học thuộc từ vựng, luyện viết chữ, nghe chép lại.

“Nếu chỉ học thuộc từ vựng, luyện viết, nghe chép lại thì rất khó đi xa. Tôi chọn cách chủ động hòa mình vào môi trường tiếng Trung, từ đọc nhiều hơn, xem phim, chương trình truyền hình đến cố gắng suy nghĩ, tư duy, ghi chép bằng tiếng Trung và giao tiếp bất cứ khi nào có thể”, Thảo nói.

Theo Thảo, hiện thách thức lớn nhất với cô không còn là từ vựng, ngữ pháp nữa mà là sử dụng tiếng Trung thật tự nhiên, uyển chuyển, có chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực học thuật, nghiên cứu. “Đôi khi tôi cảm thấy bị gò bó trong cách diễn đạt. Những lúc như vậy, tôi thường quay lại đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn vì chỉ có va vấp mới tiến bộ được”, cô nói.

Tham gia nhịp cầu hữu nghị Việt - Trung

Không chỉ ghi dấu ấn với những thành tích học tập và rèn luyện, Lê Vũ Thanh Thảo vinh dự tham gia nhiều hoạt động giao lưu, ngoại giao.

Tháng 12/2023, Thảo vinh dự là đại diện thanh thiếu niên tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thảo cũng có dịp đại diện sinh viên phát biểu khi Phu nhân Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia, góp phần để lại ấn tượng về sinh viên Việt Nam thông minh, bản lĩnh và nói tiếng Trung rất hay.

Năm 2025, Thảo là đại biểu tham gia chương trình Giao lưu hữu nghị Việt – Trung.

Thanh Thảo tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc.

Ấn tượng sâu đậm nhất khi tham gia Hành trình đỏ là được “chạm” vào lịch sử. Đặc biệt, khi được tham quan di tích nơi Bác Hồ từng ở và làm việc tại Côn Minh, tôi có cảm giác như khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được thu hẹp lại. Tôi không chỉ hiểu hơn về những năm tháng hoạt động của Bác, mà còn cảm nhận rõ hơn sự gắn bó lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc”, Thảo chia sẻ.

Mới đây, tháng 3/2026, Thảo là đại biểu tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc.

Thảo chia sẻ, có dịp tham gia những hoạt động ngoại giao và được lắng nghe những kỳ vọng của lãnh đạo hai nước gửi gắm tới thế hệ trẻ, cô càng ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.

Đồng thời, có thêm cơ hội giao lưu, hiểu hơn về những người trẻ nước bạn khi trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cùng quan tâm như học tập, cuộc sống.

"Những cuộc trò chuyện tuy giản dị nhưng giúp tôi nhận ra rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa, người trẻ hai nước có rất nhiều điểm chung", cô bày tỏ.

Thanh Thảo cùng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trong Hành trình đỏ thăm nơi Bác Hồ từng ở và làm việc tại Côn Minh, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Theo Thảo, tiếng Trung đã mở ra rất nhiều cơ hội giao lưu kết bạn, tham gia hoạt động giao lưu quốc tế và có thêm "chìa khóa" mở ra để tìm hiểu thế giới muôn màu. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa của đất nước, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thủ lĩnh Đoàn năng nổ và khát vọng truyền lửa

Tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Thảo còn được biết đến với vai trò Bí thư Liên Chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Cô bạn tham gia tổ chức nhiều hoạt động sinh viên đặc sắc như chuỗi sự kiện Ngày hội Tiếng Trung quốc tế.

Ngày hội được thiết kế với những sân chơi phù hợp cho sinh viên từng khóa. Năm nhất có cuộc thi lồng tiếng phim sinh động; năm hai có các gian trại văn hóa rực rỡ sắc màu; năm ba thử thách với kiến thức chuyên sâu qua “Dấu ấn Trung Hoa” và năm tư là những lễ chia tay đầy xúc động.

Thanh Thảo là Bí thư Liên chi đoàn khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Phương châm của Thảo là tạo ra một môi trường học mà chơi, chơi mà học. “Em mong muốn mỗi bạn sinh viên không chỉ giỏi ngôn ngữ, mà phải thực sự hiểu và yêu văn hóa, từ đó có được sợi dây gắn kết bền chặt với ngành học của mình,” Thảo bộc bạch.

Chia sẻ về tương lai, Thảo cho biết mục tiêu lớn nhất là tiếp tục học lên cao để trở thành một giảng viên dạy tiếng Trung. Cô mong muốn bản thân không chỉ sử dụng tốt tiếng Trung, mà còn có thể truyền đạt kiến thức đó một cách hiệu quả, truyền cảm hứng cho những người học sau, giống như cách mà các thầy cô đã truyền lửa.

Thanh Thảo tham gia diễu hành Khối Trí thức tại sự kiện A80. Ảnh: NVCC