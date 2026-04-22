Total Football VNG chính thức ra mắt cộng đồng game thủ Đông Nam Á

Total Football VNG - tựa game bóng đá di động mới do VNGGames và GALA Sports hợp tác phát hành, chính thức cập bến thị trường Đông Nam Á. Ngoài ra, bom tấn mới làng game cũng vinh dự là một trong năm bộ môn tranh tài ở giải đấu SEA Esports Nations Cup sắp tới, trong khuôn khổ GameVerse 2026.

Ngày 22.04.2026 - VNGGames, Nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chính thức ra mắt trò chơi bóng đá di động mới Total Football VNG trên toàn thị trường Đông Nam Á. Trong vòng ba tuần trước đó, tựa game thể thao được hãng GALA Sports phát triển đã thu hút tới hơn 3 triệu lượt Đăng ký trước và nhận nhiều phản hồi, hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng người chơi sau các giai đoạn Closed Beta cũng như Alpha Test.

Hiện tại, người chơi có thể tải miễn phí game Total Football VNG tại đây: https://totalfootball.onelink.me/79bV/PRBC

Với giá trị cốt lõi ”Fast - Fun - Fair”, Total Football VNG là sản phẩm mang lại chuẩn mực game bóng đá mới cho cộng đồng, cho phép người chơi tại khu vực Đông Nam Á có cơ hội trải nghiệm hơn 60,000 cầu thủ có bản quyền hình ảnh được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới. Tựa game thể thao mới đến từ VNGGames được đánh giá sẽ mở ra kỷ nguyên mới của dòng game bóng đá trên di động thuần đề cao kỹ năng và trải nghiệm người dùng.

Đến với phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG, người chơi sẽ được chơi và thưởng thức các trận đấu bóng đá với đồ họa 3D sống động, chuyển động mượt mà từ các cầu thủ cũng như âm thanh mô phỏng các sân cỏ ngoài đời thực. Các nội dung của trò chơi sẽ được cập nhật liên tục dựa theo các sự kiện bóng đá thực tế và được xây dựng nhiều chế độ chơi đa dạng như Đấu Sự Nghiệp, Đấu Hạng hay Đấu Hạng Giả Lập. Trò chơi còn áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo tính fair-play trong mỗi tình huống và hỗ trợ điều khiển tay cầm để mỗi game thủ có thể tối ưu các lựa chọn trải nghiệm.

Nhằm mang tới những trải nghiệm bản địa hóa đặc sắc, Total Football VNG trước đó đã công bố hợp tác cùng cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với vai trò là Đại sứ thương hiệu của riêng thị trường Việt Nam. Song song việc đồng hành trong các chiến dịch truyền thông, ngôi sao trẻ của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam còn được tích hợp hình ảnh in-game khi trở thành cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, đã xuất hiện trong phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG.

Không những vậy, các trận đấu của Total Football VNG hứa hẹn sẽ thêm phần sôi động khi có sự góp giọng và truyền lửa của BLV Mai Anh Tài - một cái tên vô cùng quen thuộc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung cũng như cộng đồng đam mê thể thao Việt Nam. Giờ đây với mỗi pha bóng, mỗi bàn thắng, mỗi tình huống nghẹt thở, người chơi sẽ đều được cảm nhận chân thực hơn nữa qua những bình luận cảm xúc từ BLV Mai Anh Tài.

Ngay khi bước chân vào hành trình Total Football VNG, các HLV mới sẽ được chào đón bằng hàng loạt hoạt động sôi nổi dành cho tân thủ. Đầu tiên, chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày, người chơi sẽ sở hữu ngay thẻ cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - Đại sứ thương hiệu với chỉ số bám sát phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó, sự kiện ghép hình tái hiện những khoảnh khắc kinh điển của các Đại sứ thương hiệu trên khắp khu vực Đông Nam Á giúp cộng đồng vừa có dịp ôn lại nhiều ký ức đáng nhớ, vừa được nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Chưa dừng lại ở đó, các game thủ tham gia thi đấu sẽ nhận ngay Sân Cổ Động đầy tự hào, và chỉ cần đăng nhập Total Football VNG trong ngày đầu tiên là lập tức có áo đấu đội tuyển Việt Nam để thể hiện màu cờ sắc áo.

Về lộ trình cập nhật sắp tới, Total Football VNG sẽ có hợp tác chính thức cùng 5 đội tuyển bóng đá quốc gia hàng đầu thế giới gồm Đức, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha và Na Uy, bên cạnh các huyền thoại làng túc cầu như Miroslav Klose, Diego Forlán và Deco. Đây là bước đi chiến lược của Total Football VNG giúp người chơi Việt Nam được thỏa sức trải nghiệm môi trường, hình ảnh bóng đá đỉnh cao ngay trên thiết bị di động cũng như hướng đến một ngày hội FIFA World Cup 2026 bùng nổ.

Các nội dung tiếp theo theo chủ đề FIFA World Cup 2026 và hàng loạt hoạt động cộng đồng sôi nổi cũng sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

“Sản phẩm Total Football VNG vốn được vận hành theo triết lý Fast – Fun – Fair, cụ thể là: tốc độ trong từng phiên bản cập nhật, niềm vui trong mỗi chiến thắng và tuyệt đối công bằng trong mọi trận đấu. Chúng tôi cam kết mang đến một sân chơi bóng đá di động đỉnh cao, luôn giới thiệu nhiều nội dung mới mẻ và đồng hành hết mình với cộng đồng người hâm mộ thể thao Việt Nam” - Chia sẻ từ Đại diện NPH VNGGames cho tựa game mới.

Tiếp nối niềm vui ngày ra mắt chính thức 22.04, tháng 05 này trò chơi Total Football VNG sẽ chính thức có mặt tại sự kiện gaming lớn nhất toàn quốc - Vietnam GameVerse 2026. Đây là nơi các HLV có dịp trực tiếp giao lưu cùng nhau, tham gia các hoạt động thi đấu và thử thách để nhận hàng loạt phần quà tặng độc quyền đến từ Total Football VNG. Đặc biệt hơn nữa, nhờ các tính năng ưu việt và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng game thủ, Total Football VNG chính thức là 1 trong 5 bộ môn thi đấu tranh huy chương của SEA Esports Nations Cup (SNC) mùa đầu tiên.

SNC là giải đấu Thể thao điện tử cấp độ đội tuyển quốc gia đầu tiên do Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng, chính thức ra mắt với sự tham gia và đồng hành của các liên đoàn thành viên trong khu vực. Mùa giải đầu tiên của SEA Esports Nation Cup sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam trong hai ngày 08.05 - 09.05 sắp tới, trong khuôn khổ của sự kiện Vietnam GameVerse 2026. Việc được trở thành bộ môn thi đấu ở giải SNC có thể xem là cột mốc khởi đầu ấn tượng dành cho tựa game Total Football VNG, khi góp phần xây dựng tinh thần cạnh tranh và đa dạng trong hệ sinh thái Thể thao điện tử khu vực Đông Nam Á.

VNGGames hiện là đơn vị phát hành và phát triển trò chơi hàng đầu với hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với mục tiêu nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn nhất dành cho cộng đồng người chơi, VNGGames đã hợp tác với các đối tác lớn trên toàn cầu như Kingsoft, Riot Games, NCSOFT hay GALA Sports,.... Những sản phẩm trò chơi điện tử do VNGGames phát hành thời gian qua liên tục đạt thứ hạng cao trên các cửa hàng ứng dụng tại nhiều thị trường khu vực và thế giới. Trong hai năm 2022-2023, VNGGames còn là đối tác chính của Hiệp hội thể thao điện tử Việt Nam tại các kỳ đại hội SEA Games 31 - 32, chịu trách nhiệm vận hành chính 3 nội dung thi đấu Thể thao điện tử và hỗ trợ các Vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu, góp phần nâng cao hình ảnh cũng như vị thế của nền Thể thao điện tử nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế.