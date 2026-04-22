Thành tích học tập đáng nể của nữ sinh Hà Tĩnh có bài phát biểu 'gây sốt'

TPO - Bài phát biểu của Bùi Hà Vy - nữ sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ gây xúc động tại hội trường mà còn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều người.

Dấu mốc trưởng thành

Sáng 21/4, em Bùi Hà Vy (SN 2009), học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đã vinh dự đại diện thế hệ trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026).

Sau buổi lễ, đoạn video ghi lại phần phát biểu của Hà Vy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Nhiều ý kiến đánh giá nữ sinh thể hiện phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm, nội dung trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn giàu ý nghĩa và cảm xúc.

Chia sẻ với Báo Tiền Phong, Hà Vy bày tỏ, em rất vui và tự hào khi được góp tiếng nói của tuổi trẻ trong một sự kiện trọng đại của quê hương. Hà Vy cho biết, sau bài phát biểu, bản thân đã nhận được nhiều lời động viên, ghi nhận từ thầy cô, bạn bè và cộng đồng. “Đây không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh mà còn là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để em không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”, Hà Vy chia sẻ.

Em Bùi Hà Vy phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập﻿.

Hà Vy cho biết, em sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen, trong gia đình có 3 chị em. Bố làm kinh doanh, mẹ là giáo viên, từ môi trường gia đình đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và ý thức rèn luyện.

Ngay từ nhỏ, bản thân Hà Vy có niềm đam mê đọc sách, yêu thích văn học và có năng khiếu nghệ thuật. Những năm tháng tham gia hoạt động Đoàn, Đội, cũng như các chương trình giáo dục dành cho thiếu nhi đã giúp Hà Vy trưởng thành, tự tin hơn trong giao tiếp và thể hiện bản thân.

Nữ sinh Bùi Hà Vy phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngoài chăm chỉ trong học tập, Hà Vy còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội do Đoàn trường tổ chức. Đặc biệt, vào năm học lớp 7, em từng đạt danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc" và giành giải Nhì.

Cô học trò chuyên Văn tiết lộ, đó chính là giai đoạn giúp bản thân rèn luyện được kỹ năng nói và truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hà Vy cũng thường xuyên đảm nhận vai trò MC trong các chương trình của trường, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với biểu diễn văn nghệ và các hoạt động nghệ thuật.

Thành tích đáng nể

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt tại buổi lễ kỷ niệm trọng đại, Hà Vy bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và tự hào khi được tham dự một sự kiện có quy mô lớn, trang nghiêm và giàu ý nghĩa.



“Khi bước lên bục phát biểu, em rất run, nhưng đồng thời cũng vô cùng tự hào vì mình được đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh. Em đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để truyền tải bài phát biểu một cách tự tin và cô đọng nhất”, Hà Vy tâm sự.

Cô học trò cũng cho biết thời gian chuẩn bị cho bài phát biểu khá gấp rút. Chỉ chưa đầy một tuần trước buổi lễ, em mới nhận được thông báo và bắt đầu tiến hành soạn thảo nội dung.

Trong bài phát biểu, điều khiến Hà Vy tâm đắc nhất chính là tấm gương về ý chí, bản lĩnh kiên cường và tinh thần yêu nước của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Theo em, dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng nghị lực và khát vọng cống hiến, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Phần phát biểu của Hà Vy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội với phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm.



“Thế hệ trẻ hôm nay cần học tập tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều tiện ích, người trẻ rất dễ rơi vào tâm lý ỷ lại, thiếu bản lĩnh nếu không rèn luyện thường xuyên. Vì vậy, việc trau dồi ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến là điều hết sức cần thiết”, Hà Vy chia sẻ.

Trong thời gian tới, Hà Vy cho biết sẽ tập trung vào việc học, đặc biệt là mục tiêu theo đuổi con đường học vấn cao hơn, với định hướng thi vào Học viện Ngoại giao. Bên cạnh đó, em vẫn mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, trại hè và chương trình dành cho thanh thiếu nhi để lan tỏa giá trị tích cực.

Hà Vy tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại trường.

Theo đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, nữ sinh Hà Vy có thành tích học tập đáng nể khi đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2022, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn lớp 12.

Ngoài ra, Hà Vy còn tham gia nhiệt tình công tác Đoàn với vai trò Bí thư Chi đoàn 10 Văn nhiệm kỳ 2024–2025, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2024–2025.

