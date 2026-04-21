Trung ương Đoàn tuyển đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 50

TPO - Trung ương Đoàn tuyển chọn đại biểu tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50 năm 2027. Đối tượng tuyển là công dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi, thành thạo tiếng Anh.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50 năm 2027 được tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước ASEAN.

Đây là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân trên nhiều lĩnh vực, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 3/1 đến 5/2/2027, với nhiều hoạt động và giao lưu trên tàu, Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN.

T.Ư Đoàn tuyển chọn đại biểu tham gia chương trình là công dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi; thành thạo tiếng Anh. Đại biểu hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của Việt Nam, về thanh niên Việt Nam và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam.

Đại biểu dự tuyển có hiểu biết về ASEAN, cộng đồng ASEAN và Nhật Bản, quan hệ Việt Nam - ASEAN, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản.

Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: 17h30 ngày 15/5/2026. Cách thức ứng tuyển: Truy cập vào đường link sau: https://1.org.vn/cdkNIM hoặc quét mã QR trên ảnh để đăng ký ứng tuyển.

