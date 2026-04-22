Không để công nghiệp đi trước, xử lý ô nhiễm theo sau

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Đồng tình với việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội hiến kế địa phương nghiên cứu áp dụng mô hình "thành phố qua biển" để thích ứng với biến đổi khí hậu và ngập lụt, bảo đảm Đồng Nai là thành phố an toàn, đáng sống.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 22/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đều đồng tình với việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên), đây không chỉ là niềm vui của Đồng Nai mà còn là niềm vui của cả nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Như Ý

“Đồng Nai có dân số đông, công nghiệp phát triển hàng đầu, là cửa ngõ đặc biệt quan trọng ở phía Nam, Đồng Nai rất xứng đáng lên thành phố trực thuộc Trung ương”, nhấn mạnh điều này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) mong muốn có cơ chế đặc thù, vượt trội để địa phương phát triển.

Để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ, đại biểu đề nghị có cơ chế liên kết vùng mang tính bắt buộc và thực chất, đồng thời trao quyền tự chủ nhiều hơn về tài chính và đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm đến vấn đề y tế, môi trường và nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động…

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý đến việc xử lý tài sản công dư thừa tại các khu vực đất vàng sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Để tránh lãng phí nguồn lực và tình trạng bỏ hoang trụ sở, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát dứt điểm theo nguyên tắc "6 rõ": rõ chủ trương, rõ nhu cầu, rõ thẩm quyền, rõ trình tự, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Giải pháp để Đồng Nai thích ứng với biến đổi khí hậu

Quan tâm đến hạ tầng chiến lược, đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội) đề xuất lộ trình và các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để Đồng Nai thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là bài toán về nước. Không chỉ dừng lại ở việc ứng phó, Đồng Nai cần chủ động thích ứng.

Đại biểu Tạ Đình Thi. Ảnh: Như Ý

Ông cũng lưu ý, ở các khu vực đô thị, cần đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hệ thống thu gom, xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt, không để tình trạng phát triển công nghiệp đi trước và xử lý ô nhiễm theo sau, gây hậu quả khôn lường cho môi trường sống của người dân.

Đáng lưu ý, ông cũng hiến kế địa phương nghiên cứu áp dụng mô hình "thành phố qua biển" để thích ứng với biến đổi khí hậu và ngập lụt, bảo đảm Đồng Nai là thành phố an toàn, đáng sống.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đề nghị, cần đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người dân trong quá trình chuyển đổi từ khu vực nông thôn sang đô thị, nhất là về đào tạo lại lao động, tạo việc làm bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

“Mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển", đại biểu cho hay.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, với cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho Đồng Nai, Chính phủ sẽ chỉ đạo địa phương cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, sau đó sẽ thể chế hóa thành nghị quyết của Quốc hội.

Luân Dũng - Trường Phong
#Đồng Nai #thành phố trung ương #phát triển đô thị #cơ chế đặc thù #quốc hội #hạ tầng #biến đổi khí hậu

