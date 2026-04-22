Trang bị ‘lá chắn’ nhận thức, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm trong bảo vệ bí mật Nhà nước trên mạng

TPO - Chiều 22/4, Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình tập huấn phổ biến pháp luật về an ninh mạng, bảo mật thông tin và ứng phó rủi ro trên không gian mạng dành cho đoàn viên, thanh niên.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Về phía báo cáo viên, có Thượng tá Đặng Hồng Nhung - Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương, Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Đình Thi - Phó Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng hoa cảm ơn báo cáo viên tham dự chương trình.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn phổ biến pháp luật về an ninh mạng, bảo mật thông tin và ứng phó rủi ro trên không gian mạng dành cho đoàn viên, thanh niên được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng đến đoàn viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin của đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn, việc tổ chức tập huấn về an ninh mạng không chỉ dừng lại ở phổ biến kiến thức, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình góp phần trang bị cho đoàn viên Đoàn cơ quan “lá chắn” nhận thức, giúp nhận diện nguy cơ, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm trong bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Đồng thời, việc nâng cao hiểu biết về bảo vệ dữ liệu cá nhân giúp hạn chế rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền lợi và an toàn thông tin; qua đó góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, trách nhiệm trong đội ngũ đoàn viên Đoàn cơ quan.

﻿ Đoàn viên cơ quan Trung ương Đoàn tham gia tập huấn.

Buổi tập huấn diễn ra với 2 chuyên đề: chuyên đề Bảo vệ bí mật Nhà nước đối với đoàn viên Cơ quan Trung ương Đoàn do Thượng tá Đặng Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày; chuyên đề Bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng do Thượng tá Nguyễn Đình Thi - Phó Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trình bày.

​

​

​