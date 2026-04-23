Câu chuyện về cậu bé mồ côi hút hàng triệu lượt xem

TPO - Câu chuyện về cậu bé 9 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc sống cùng ông nội 73 tuổi gây sốt mạng xã hội, lay động trái tim hàng triệu người dùng mạng của đất nước tỉ dân.

Cậu bé, được gọi là Zichen, là học sinh tiểu học sống tại ngôi làng ở huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Theo bản tin trên đài truyền hình Hà Nam, cha Zichen bị bệnh nặng rồi qua đời vài năm trước. Người mẹ rời bỏ gia đình không lâu sau đó, hiện đã tái hôn. Bà nội của Zichen cũng sang thế giới bên kia nhiều năm trước, chỉ còn ông nội là người thân trực hệ duy nhất.

Gia đình neo người, dù tuổi cao sức yếu, ông của Zichen phải đảm đương mọi việc nhà, kể cả nấu ăn, giặt giũ và phơi quần áo.

Mới 9 tuổi, Zichen nhận thức rõ tình cảnh khốn khó của gia đình. Cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nỗi ông nội thấy đau lòng.

“Tôi cảm thấy mình mắc nợ thằng bé vì không thể mang lại cho cháu trai cuộc sống tốt đẹp”, ông chia sẻ với giới truyền thông.

Zichen cũng thương ông nội. Mỗi khi căn tin trường học có món thịt, cậu bé luôn để dành một ít mang về cho ông. Cậu bé nói: “Ông cháu không ăn những món đắt tiền như thịt. Cháu lo nếu không ăn thịt, ông sẽ chết. Vì vậy, cháu mang thịt về cho ông với hy vọng ông có thể sống khỏe mạnh”.

Người ông kể, vào những dịp nghỉ lễ, thấy cha mẹ của những đứa trẻ khác vui vẻ trở về nhà đoàn tụ gia đình, Zichen lộ biểu cảm buồn bã và khóc trong thầm lặng. Thỉnh thoảng, cậu bé khóc khi ngủ, tỉnh dậy kể với ông là mơ thấy cha.

“Tôi hy vọng mình có thể sống lâu để được ở bên Zichen nhiều năm nữa và chứng kiến ​​cháu lớn lên”, ông lão nói.

Biết về hoàn cảnh học sinh, cô giáo của Zichen xúc động đến rơi nước mắt. Cô hứa với ông nội nếu một ngày nào đó ông qua đời, sẽ xem Zhichen như con ruột, nuôi nấng cậu bé đến khi trưởng thành.

Câu chuyện về Zichen gây ra “cú nổ” lớn trên mạng xã hội, thu hút hơn 46 triệu lượt xem (tính đến ngày 21/4).

Nhiều người bày tỏ sự xúc động và mong muốn được giúp đỡ cậu bé: “Tôi có thể liên lạc với cậu bé này bằng cách nào? Tôi muốn quyên góp”, “Tôi kính trọng cô giáo của cậu bé. Cô ấy thực sự là thiên thần”, “Thật buồn khi thấy trẻ con phải hiểu chuyện quá sớm”…

Bên cạnh đó, một bộ phận chỉ trích người mẹ tàn nhẫn khi bỏ rơi con trai ở độ tuổi còn nhỏ như vậy.

Sau khi video gây bão mạng, ban quản lý làng cùng liên đoàn phụ nữ và trẻ em địa phương cho biết đang rà soát lại các chính sách có thể hỗ trợ gia đình Zichen.