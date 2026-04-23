Hà Nội: Giải tỏa khu chợ lâu đời bậc nhất phố cổ

Trần Hoàng
TPO - Chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm) khu chợ có lịch sử hàng trăm năm gắn với hoạt động giao thương ven sông khu phố cổ, đã cơ bản được giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho tuyến phố.

Chiều 23/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xử lý điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện phường Hoàn Kiếm cho biết thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, công tác lập lại trật tự đô thị, đặc biệt là xử lý chợ cóc, chợ tạm đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều điểm nóng tồn tại lâu năm đã được giải tỏa.

Đáng chú ý, chợ Thanh Hà, khu chợ có lịch sử hàng trăm năm gắn với hoạt động giao thương ven sông khu phố cổ, đã cơ bản được giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho tuyến phố.

Chợ Thanh Hà chiều 23/4

Tương tự, các điểm như chợ cóc đê Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam), chợ Lòng Thuyền (phường Vĩnh Hưng) cũng được xử lý, duy trì ổn định, không để tái phát.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Kế hoạch 332 của UBND TP, đến ngày 22-/4, toàn TP đã giải tỏa 179/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 77,5% tiến độ. Tuy nhiên, vẫn có 15 điểm xảy ra tái lấn chiếm nhỏ vào thời điểm không có lực lượng chức năng.

Trong kỳ báo cáo, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, xử phạt 4.069 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát và phản ánh, thêm 2.596 trường hợp bị xử phạt hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các đơn vị đã chủ động “phạt nguội” 807 trường hợp, thu hơn 339 triệu đồng. Một số địa bàn có tỷ lệ xử lý cao gồm Tây Mỗ, Láng, Hồng Hà, Tương Mai, Bạch Mai…

Công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh khi Công an TP triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo “5 điểm nghẽn”. Đến nay, 32/126 xã, phường đã thành lập trung tâm camera giám sát tại trụ sở công an.

Đối với lĩnh vực giao thông, thực hiện Kế hoạch 383, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 27 tỉ đồng. Hệ thống camera AI phát hiện gần 2.900 trường hợp vi phạm.

Liên ngành cũng xử phạt 10 dự án thi công vi phạm trên đường đang khai thác với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Thành phố cũng đã loại bỏ 15 điểm ùn tắc khỏi danh sách, đồng thời còn 16 điểm đang tiếp tục được tập trung xử lý. Nhiều phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất tại các tuyến như Chu Huy Mẫn, Nguyễn Cảnh Dị, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…

#Giải tỏa chợ lâu đời phố cổ Hà Nội #Quản lý trật tự đô thị và xử lý chợ cóc #Chuyển đổi số và giám sát giao thông #Xử phạt vi phạm giao thông #giải tỏa chợ cóc #Hoàn Kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe