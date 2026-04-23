Xử phạt tài xế xe tải ‘phớt lờ’ tín hiệu đường sắt

TPO - Tài xế xe tải bị xử phạt 5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng sau khi cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ cảnh báo đang hoạt động tại Nghệ An, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Ngày 23/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản, xử phạt hành chính một tài xế vì hành vi cố tình vượt đường ngang đường sắt khi tín hiệu đèn đỏ đang hoạt động.

Video Tài xế xe tải “phớt lờ” tín hiệu đường sắt.

Người vi phạm là ông Đ.V.Đ (50 tuổi, trú tại xã Tây Tiến Hải, tỉnh Hưng Yên). Với lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 20/4, tại điểm giao cắt đường sắt có hệ thống cảnh báo tự động Km276+351 (khu gian Chợ Sy – Mỹ Lý), thuộc địa bàn xã Đức Châu (Nghệ An), xe tải biển kiểm soát 17H-048.xx do ông Đ. điều khiển đã cố tình băng qua đường sắt khi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc, xử phạt tài xế Đ. vì có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Hành vi này khiến cần chắn bị cong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được hệ thống camera của ngành đường sắt ghi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi qua các điểm giao cắt với đường sắt cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, chuông và cần chắn. Việc cố tình vi phạm không chỉ bị xử lý nghiêm mà còn có thể dẫn đến những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.