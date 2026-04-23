Đà Nẵng: Hai học sinh lớp 9 đuối nước ở sông Tranh

TPO - Trong lúc tắm, hai học sinh lớp 9 ở xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng bị đuối nước. Các lực lượng khẩn trương tổ chức cứu nạn nhưng cả hai đã tử vong.

Tối 23/4, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức (TP. Đà Nẵng) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 9 tử vong.

Hiện trường﻿ nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực bến phà sông trên địa bàn xã, hai học sinh lớp 9 trong lúc tắm không may bị đuối nước tử vong.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an, Ban Chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng liên quan khẩn trương đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Sau khoảng một giờ tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy và đưa về nhà lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.