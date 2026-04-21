Định giá chớp nhoáng, trợ giá hấp dẫn: Người dân tấp nập mang xe xăng đổi lấy xe máy điện VinFast

P.V

Mô hình thẩm định xe xăng cũ tại chỗ, cộng với loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay, đã biến sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại khu vực Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) trở thành điểm đến sôi động dịp cuối tuần, nơi nhiều khách hàng quyết định xuống tiền ngay sau khi trải nghiệm xe.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” thu hút đông đảo người dân khu vực Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk)

Dưới cái nắng gắt của những ngày tháng 4, ông Phạm Minh Cường (55 tuổi) đến sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” (17-19/4) để tìm hiểu các dòng xe máy điện VinFast. Mỗi ngày đi làm khoảng 30 km, ông ước tính đang tốn gần 700.000 đồng tiền xăng mỗi tháng. Giá nhiên liệu liên tục biến động khiến ông chủ động tính chuyện chuyển sang xe điện. Trải nghiệm thực tế sau khi lái thử đã nhanh chóng thuyết phục ông Cường về chất lượng của các mẫu xe điện VinFast.

“Xe lướt rất êm, giảm xóc tốt lại mang kiểu dáng hiện đại, mẫu Flazz và Evo Grand là những mẫu tôi ưng ý nhất, ông Cường khẳng định.

Ông Phạm Minh Cường lái thử mẫu xe Flazz của VinFast

Không chỉ dừng ở khâu tìm hiểu, nhiều khách hàng còn mang xe xăng cũ tới sự kiện để thẩm định và chốt phương án đổi xe ngay trong ngày. Chị Minh Khuê (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) mang chiếc Honda Lead đời 2010 đến sự kiện và nhanh chóng được thẩm định thu mua với giá 3 triệu đồng. Sau khi được báo giá, chị quyết định chốt luôn Evo Grand màu xanh oliu cho mẹ đi chợ, dạo phố.

“Quá trình định giá diễn ra nhanh gọn, mức ưu đãi rất hợp lý. Evo Grand thiết kế cân đối, cốp rộng, động cơ êm ái nên đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình. Bản thân tôi đang đi ô tô điện VinFast và rất hài lòng, nên khi mua xe máy điện tôi hoàn toàn an tâm vào chất lượng xe”, chị Khuê chia sẻ.

Với cường độ di chuyển lên tới 40-50 km/ngày, anh Minh Chiến quyết định đặt cọc mẫu Evo Grand. Quãng đường hơn 260 km sau mỗi lần sạc đầy 2 pin đủ để anh Chiến yên tâm đi lại hằng ngày mà không phải bận tâm chuyện sạc giữa chừng, đồng thời giúp anh bỏ túi khoảng 600.000 đồng chi phí nhiên liệu hàng tháng trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động. Anh Chiến cũng đã mang chiếc xe xăng cũ của mình đến sự kiện và thực hiện chuyển đổi, đồng thời nhận được ưu đãi thêm 5% từ VinFast.

Người dân mang xe xăng tới thẩm định để chuyển đổi sang xe điện VinFast tại sự kiện

Điểm chung trong chia sẻ của nhiều khách hàng là mô hình trưng bày và lái thử ngay tại chỗ giúp người dùng nhìn rõ nhu cầu thực tế của mình. Danh mục sản phẩm đủ rộng, từ xe cho học sinh tới các mẫu mới, giúp người xem nhanh chóng chọn đúng chiếc xe hợp nhu cầu và túi tiền.

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, loạt chính sách hỗ trợ cũng được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Hiện nay, khách hàng được hưởng ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, thêm 2% giá trị xe tương đương 100% lệ phí trước bạ và 5% theo chính sách “Thu xăng đổi điện”. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi, không yêu cầu vốn đối ứng.

“Chỉ riêng khu trưng bày của 1 đại lý đã đón vài trăm lượt khách lái thử, trong đó phần lớn khách hàng xuống tiền đặt cọc ngay lập tức. Nhờ loạt chính sách hỗ trợ, nhiều khách hàng lái thử xong là đặt cọc luôn”, tư vấn bán hàng của một đại lý tham gia sự kiện chia sẻ.

Không chỉ diễn ra tại khu vực Đắk Lắk, chuỗi chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” hiện đang được phủ sóng mạnh mẽ tại hàng loạt tỉnh thành khác. Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới, mở thêm cơ hội để người dân đổi xe xăng sang xe điện với chi phí dễ tiếp cận hơn.

