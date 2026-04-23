Giá xăng dầu đồng loạt giảm

TPO - Giá xăng dầu trong nước ngày 23/4 tiếp tục được điều chỉnh giảm, trong đó dầu diesel giảm sâu nhất. Diễn biến này phản ánh xu hướng hạ nhiệt rõ rệt của thị trường thế giới những ngày gần đây.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 23/4, giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít, xuống còn 21.834 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít, còn 22.880 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel giảm mạnh tới 1.159 đồng/lít, về mức 26.697 đồng/lít, trong khi dầu mazut cũng giảm 820 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá đang rõ rệt hơn ở nhóm dầu, trong bối cảnh giá thành phẩm diesel trên thị trường thế giới giảm gần 4% trong kỳ điều hành, trái ngược với xu hướng tăng nhẹ của xăng.

Giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian gần đây.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ không chi sử dụng trong kỳ này, chỉ trích lập đối với dầu diesel và mazut ở mức 400 đồng.

Với mức giá hiện tại, giá xăng dầu Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực như Lào, Thái Lan hay Campuchia, dù chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị toàn cầu.

Giá thành phẩm vì thế biến động trái chiều. Bình quân từ trong mấy ngày qua, xăng RON92 tăng 0,5% lên 121,2 USD/thùng, RON95 tăng 1,1% lên 126,4 USD/thùng. Ngược lại, dầu diesel giảm 3,83% còn 146,4 USD/thùng, dầu mazut giảm 3,71% xuống 609,025 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, dù giá trong nước đang giảm nhưng nền tảng thị trường thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Căng thẳng tại eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine kéo dài và tiến trình đàm phán Mỹ - Iran chưa có đột phá tiếp tục khiến giá xăng dầu biến động giằng co.

Trong bối cảnh đó, cơ quan điều hành khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến để có phương án điều chỉnh phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.