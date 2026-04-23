Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Từ hôm nay, du khách Hàn Quốc tới Việt Nam không cần đổi tiền mặt

P.V

Du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể quét mã VIETQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán.

Ngày 23/4, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty GLN International và hai ngân hàng quyết toán là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ hôm nay, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam - Hàn Quốc cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử và các ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Giao dịch song phương được thực hiện nhanh chóng, an toàn, theo thời gian thực, tương tự như trải nghiệm thanh toán tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Đặc biệt, cơ chế xử lý giao dịch thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là đồng Won Hàn Quốc (KRW) và Đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng quyết toán của Hana bank và BIDV.

Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho hay trong năm 2025, Việt Nam đón trên 21,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Hàn Quốc là thị trường khách lớn thứ hai với khoảng 4,3 triệu lượt khách, chiếm 20% tổng lượng khách quốc tế. Đồng thời, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc được ghi nhận tăng trưởng bền vững, trong năm 2025 đạt khoảng 550.000 lượt.

"Việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Trong thời gian tới, NAPAS và các đối tác Hàn Quốc liên quan cần thúc đẩy sớm hoàn thiện kết nối chiều khách hàng Việt Nam thanh toán tại Hàn Quốc để cung ứng dịch vụ toàn diện, tối đa tiện ích về thanh toán cho người Việt đi du lịch" – ông Phạm Anh Tuấn nói.

Không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách, dịch vụ còn mở ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam trong việc tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn dòng khách Hàn Quốc, tối ưu hóa quy trình thanh toán và gia tăng doanh thu trong khi đảm bảo tối ưu về chi phí, không cần đầu tư thêm hạ tầng mới.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc là bước tiến cụ thể trong quá trình hội nhập tài chính, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế dịch vụ Việt Nam. Với vai trò là hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn.

Ông Lee Suk – Tổng Giám đốc GLN International nhấn mạnh: “Tôi tin rằng những thay đổi này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia, tạo nền tảng để kết nối con người ngày càng gần gũi hơn. Đồng thời, thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng người dân Việt Nam sẽ có thêm cơ hội sử dụng thanh toán QR không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Thái Lan, Lào và Philippines thông qua mạng lưới toàn cầu của Hana Bank và GLN”.

#thanh toán QR #Hàn Quốc #Việt Nam #du lịch #thương mại #ví điện tử #hợp tác quốc tế

