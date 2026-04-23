Agribank Sở Giao dịch – Alphanam ký kết tín dụng, tăng tốc phát triển dự án Mường Hoa Sa Pa

Giám đốc Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch ông Lê Văn Xuất và Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Minh Nhật đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận ký kết, Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch sẽ cung cấp các giải pháp tài chính đồng bộ, đồng thời đóng vai trò tư vấn và đồng hành cùng Alphanam trong quá trình xây dựng, triển khai và tối ưu các phương án đầu tư - kinh doanh. Sự tham gia của một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu không chỉ đảm bảo năng lực tài chính cho dự án, mà còn củng cố niềm tin về tính pháp lý, tính bền vững và triển vọng dài hạn.

Tham dự sự kiện, về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sở Giao dịch có sự hiện diện của ông Lê Văn Xuất - Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hạnh Thư - Phó Giám đốc, bà Phạm Thị Bích Loan - Phó Giám đốc, ông Đặng Trần Nam - Phó Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Ban Thẩm định, Khách hàng Doanh Nghiệp và Khách hàng Cá nhân.

Về phía Tập đoàn Alphanam có ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng Ban Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam - nhấn mạnh tâm huyết của đội ngũ Alphanam dành riêng cho dự án, đòi hỏi sự kiên định và đầu tư dài hạn, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tinh thần quyết liệt, tốc chiến tốc thắng và đồng hành của Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch trong những bước phát triển quan trọng của Tập đoàn. Sự đồng hành này được thể hiện xuyên suốt từ các dự án trọng điểm như Tổ hợp khách sạn - căn hộ dịch vụ Marriott và căn hộ để bán, đến việc cùng hiện diện tại những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế tại Mường Hoa, Sa Pa, tiêu biểu là Lễ cất nóc Dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences vào tháng 12/2025 vừa qua.

Hợp đồng tín dụng dự án Mường Hoa Sa Pa là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết đồng hành của Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch trong việc hỗ trợ triển khai dự án hiệu quả và bền vững. Đồng thời, sự hợp tác này góp phần đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc, tạo điều kiện để dự án được hiện thực hóa theo đúng định hướng và tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Xuất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch - khẳng định niềm tin vào tiềm năng và sức hấp dẫn của dự án Mường Hoa Sa Pa. Theo ông, dự án hội tụ bốn giá trị cốt lõi: pháp lý vững chắc, vị trí sơn thủy hữu tình, thiết kế độc bản và tính khan hiếm. Đây là nền tảng quan trọng giúp dự án tạo sức hút trên thị trường, đồng thời đáp ứng xu hướng đầu tư vào các sản phẩm có giá trị thực và dòng tiền ổn định.

Ông Lê Văn Xuất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch khẳng định niềm tin về tiềm năng phát triển của dự án Mường Hoa Sa Pa trong tương lai.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Mỹ đã có chia sẻ cảm xúc về những khoảnh khắc đầu tiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Mường Hoa, biểu tượng của du lịch Sa Pa suốt nhiều thập kỷ nay, đến tầm nhìn về một điểm đến xứng đáng có mặt trên bản đồ du lịch thế giới. Bà khẳng định hiếm có điểm đến nào tại Việt Nam hội tụ cùng lúc các thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu như Marriott International, InterContinental Hotels & Resorts (IHG) và Accor Group - những đơn vị đã khẳng định vị thế trên toàn cầu - và cùng đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của Sa Pa.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam chia sẻ câu chuyện phát triển dự án Mường Hoa Sa Pa và phân khu 39 Biệt thự Thần Tài.

Theo đó, sự kiện cũng chính thức đặt nền móng phát triển phân khu “39 Biệt thự Thần Tài”, một sản phẩm độc bản thuộc Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa. Lấy cảm hứng từ sự ấm áp, tròn đầy, “39 Biệt thự Thần Tài” được thiết kế theo phong cách Á Đông thanh tịnh, kết nối gần gũi với thiên nhiên.

Phân khu 39 Biệt thự Thần Tài. (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Nằm trong quần thể với sự hiện diện của những thương hiệu quốc tế, “39 Biệt thự Thần Tài” không chỉ là nơi ở mà còn là trải nghiệm sống tinh tế, cân bằng. Con số 39 đại diện cho sự khan hiếm, đồng thời gửi gắm thông điệp về may mắn và thịnh vượng, như một lời chúc dành riêng cho những chủ nhân tương lai.

Lễ Ký kết Hợp đồng tín dụng dự án Mường Hoa Sa Pa đã khẳng định bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch và Tập đoàn Alphanam. Sự đồng hành này góp phần củng cố các lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn, đồng thời lan tỏa động lực tăng trưởng bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.