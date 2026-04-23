Tối ưu từng giọt nước: Câu chuyện chuyển đổi xanh trong mô hình phát triển bền vững

Tài nguyên nước ngày càng chịu áp lực từ quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, khiến bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp. Tại Việt Nam, AB InBev đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý khi đặt yếu tố bền vững vào trung tâm của hoạt động sản xuất, bắt đầu từ chính tài nguyên cốt lõi – nước.

Trong ngành bia, nước không chỉ là nguyên liệu chính để tạo ra sản phẩm mà còn được sử dụng rộng rãi trong các công đoạn nấu, làm mát, vệ sinh và bảo trì thiết bị. Do đó, việc giảm lượng nước tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm có ý nghĩa quan trọng cả về môi trường lẫn hiệu quả vận hành, đồng thời còn là việc doanh nghiệp chủ động cụ thể hóa các định hướng lớn của Nhà nước về phát triển bền vững.

Theo các thông tin công bố trong các báo cáo phát triển bền vững toàn cầu, quản lý tài nguyên nước là một trong những trọng tâm trong chiến lược bền vững của AB InBev, bên cạnh các ưu tiên về khí hậu, bao bì tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Tại Việt Nam, AB InBev cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý khi lồng ghép yếu tố bền vững vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu từ chính nguồn tài nguyên cốt lõi của ngành bia – nước.

Nhà máy AB InBev tại Khu Công nghiệp VSIP II A, Phường Vĩnh Tân (Tỉnh Bình Dương cũ)

Theo định hướng chung của Tập đoàn, nhà máy tập trung vào cải tiến công nghệ và tối ưu quy trình, bao gồm nâng cấp hệ thống thu hồi và xử lý nước, cải thiện hiệu quả của quy trình vệ sinh tự động, cũng như tăng cường theo dõi và kiểm soát tiêu hao nước bằng các công cụ quản lý và số hóa. Nhờ các nỗ lực này, lượng nước sử dụng trên mỗi lít bia đã được cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu vận hành, còn khoảng 2 lít nước/1 lít bia năm 2025, tiệm cận các mức hiệu quả cao được ghi nhận trong hệ thống nhà máy của AB InBev trên toàn cầu. Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy quản trị sản xuất, khi các chỉ tiêu về hiệu quả tài nguyên được xem xét song song với các mục tiêu về năng suất và chất lượng sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc giảm tác động môi trường xuyên suốt vòng đời sản xuất.

Bên cạnh các nỗ lực trong phạm vi nhà máy, xuyên suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, AB InBev còn chú trọng triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng gắn với bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Các sáng kiến này tập trung vào hai mục tiêu chính: nâng cao nhận thức về sử dụng nước tiết kiệm thông qua việc tài trợ và đồng hành cùng các hội thảo chuyên đề, đồng thời hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân tại một số địa phương. Tiêu biểu, vào năm 2023, công ty đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường ống và cấp nước sạch cho hơn 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn và xã Phú Hòa (huyện Định Quán cũ). Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của người dân địa phương, mà còn giúp giảm áp lực lên hệ thống cấp nước hiện hữu, qua đó tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ông Craig Katerberg - Giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại cấp cao của AB InBev, Châu Á Thái Bình Dương, tại lễ bàn giao hệ thống nước sạch ở khu vực xã Thanh Sơn và xã Phú Hòa (huyện Định Quán cũ)

Việc sử dụng nước hiệu quả mang lại lợi ích song hành cho cả doanh nghiệp và xã hội. Đối với doanh nghiệp, giảm tiêu hao nước giúp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và tính ổn định của hoạt động sản xuất. Ở góc độ môi trường và cộng đồng, cách tiếp cận sử dụng nước có trách nhiệm góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên chung, giảm áp lực lên hạ tầng địa phương và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Thông qua việc kết hợp cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất với các hoạt động hướng tới cộng đồng, AB InBev đã và đang thể hiện một cách tiếp cận phát triển bền vững dựa trên sự cân bằng hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.