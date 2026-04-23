Kinh tế

Giá vàng tiếp tục giảm

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (23/4), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đưa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn về mốc 170 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167,5 - 170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng và niêm yết ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu có giá 167 - 170 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 167,5 - 170 triệu đồng/lượng…

Giá vàng giảm đồng loạt.

Những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua như giai đoạn trước. Không khí giao dịch tại nhiều cửa hàng trở nên trầm lắng, trái ngược với hình ảnh chen lấn khi giá tăng nóng.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng dù không còn áp dụng giới hạn số lượng bán ra, lượng khách đến giao dịch vẫn khá thưa thớt. Nhu cầu mua vàng suy giảm rõ rệt, người nắm giữ vàng chưa bán chốt lời ở vùng giá đang điều chỉnh.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá vàng liên tục đi xuống và biên độ dao động thu hẹp. Khi thị trường không còn tăng “nóng”, tâm lý lướt sóng nhanh của một bộ phận nhà đầu tư cũng giảm theo, khiến dòng tiền đứng ngoài quan sát nhiều hơn.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.721 USD/ounce, giảm 19 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, Giá bạc thỏi Phú Quý chiều ngày 22/4 ở mức 80 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat dao động quanh 79 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD 26.095 - 26.355 đồng/USD (mua - bán), giảm 2 đồng cả hai chiều so với sáng qua. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

