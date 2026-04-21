Kinh tế

Diễn biến mới về giá vàng bạc

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (21/4), thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến giá tăng giảm trái chiều. Giá vàng bật tăng trở lại, trong khi giá bạc quay đầu giảm sau chuỗi ngày đi lên. Giá vàng miếng SJC tăng lên mốc 171,5 triệu đồng/lượng, bạc về mốc 81 triệu đồng/kg.

Lúc 9h, các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Đây là nhịp phục hồi nhẹ trong bối cảnh thị trường vàng vẫn đang chịu tác động từ biến động giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng diễn biến cùng chiều với giá vàng miếng, tăng nhẹ tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Doji giá 168 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bạc tăng giảm trái chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mức 4.808 USD/ounce, tăng 8 USD so với phiên trước.

Thị trường bạc ghi nhận xu hướng giảm. Bạc thỏi Phú Quý có giá 81 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat giá cũng giảm xuống quanh mức 80 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 1 đồng. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.127 - 26.537 đồng/USD, trong khi thị trường tự do giá dao động quanh 26.600 - 26.700 đồng/USD.

Ngọc Mai
