Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhận 3 giải thưởng lớn ASEAN 2026, nâng tầm vị thế y tế dự phòng Việt Nam

Ngày 18/4, tại Singapore, Hệ thống Tiêm chủng VNVC được vinh danh Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026, đồng thời nhận hai danh hiệu quan trọng gồm “Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh ASEAN 2026” và “Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng ASEAN 2026”.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC được trao ba giải thưởng lớn tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN. Đây là lần đầu tiên một hệ thống tiêm chủng của Việt Nam được vinh danh tại diễn đàn khu vực này, qua đó khẳng định dấu ấn danh dự của Việt Nam trên bản đồ y tế dự phòng ASEAN.

VNVC chinh phục Hội đồng bình chọn ASEAN bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chuyên môn, công nghệ, vận hành và đóng góp cộng đồng, đặc biệt với mô hình “tiêm chủng vắc xin độc bản” trên thế giới – hệ sinh thái vắc xin khép kín từ nghiên cứu, sản xuất, phân phối đến triển khai tiêm chủng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn gồm: Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu, Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh và Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ASEAN 2026 tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore. Ảnh: Mộc Thảo.

Định hình chất lượng dịch vụ tiêm chủng

Ra đời năm 2017 trong bối cảnh thị trường vắc xin dịch vụ còn khan hiếm và chất lượng dịch vụ chưa đồng bộ, VNVC đã xây dựng mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp và toàn diện, bảo đảm vắc xin đạt chuẩn quốc tế, quy trình nghiêm ngặt cùng cơ sở vật chất, tiện ích đồng bộ.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vắc xin nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, tiện ích phục vụ mang lại sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng.

Nhằm tiếp cận các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao, VNVC đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều hãng vắc xin hàng đầu thế giới, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Trong đại dịch COVID‑19, việc mạnh dạn đầu tư sớm giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tiếp cận vắc xin AstraZeneca, góp phần triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

VNVC tiên phong đưa về hơn 20 loại vắc xin mới và thế hệ mới, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ tại Việt Nam, giúp người dân tiếp cận sớm các giải pháp phòng bệnh tiên tiến ngang bằng các nước phát triển.

Là sinh phẩm đặc biệt nhạy cảm, vắc xin tại VNVC được bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống kho lạnh GSP tại các trung tâm trên toàn quốc và các tổng kho lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, nhằm duy trì chất lượng vắc xin và hiệu quả phòng bệnh sau tiêm.

Đội ngũ nhân sự là thế mạnh nổi bật của VNVC, với 12.000 bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo liên tục hàng năm. Sau gần 10 năm phát triển, VNVC đã xây dựng hơn 260 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc, phục vụ hàng chục triệu lượt trẻ em và người lớn.

Song song với việc mở rộng độ bao phủ, VNVC duy trì chính sách giá bình ổn và triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt như “tiêm trước, trả sau” không lãi suất nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vắc xin chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh truyền thông và giáo dục sức khỏe góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen tiêm chủng chủ động trong cộng đồng. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số xanh, ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng, VNVC tiên phong triển khai sổ tiêm chủng điện tử trên VNVC Mobile App giúp quản lý hồ sơ sức khỏe trọn đời.

VNVC tổ chức tiêm miễn phí hàng triệu liều vắc xin cho trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh tại các trường học, khu dân cư và các hội, đoàn thể trên toàn quốc.

Với những nỗ lực đó, VNVC đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, hình thành thói quen tiêm chủng vắc xin trọn đời trong cộng đồng.

Tự chủ vắc xin chất lượng cao cho Việt Nam

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, VNVC chủ động tham gia đóng góp vào quá trình hiện thực hóa chủ trương tăng cường tự chủ vắc xin của Việt Nam, đầu tư xây dựng nhà máy theo định hướng công nghệ cao, đồng bộ từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến sản xuất quy mô lớn, nhằm từng bước làm chủ các công nghệ vắc xin hiện đại, chủ động nguồn cung trong nước và tiến tới sản xuất các vắc xin có nhu cầu sử dụng cao cho trẻ em và người lớn.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế của WHO, châu Âu, FDA (Mỹ), dự kiến cung ứng trên 100 triệu liều mỗi năm.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác và đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại bậc nhất thế giới. Sự kiện khởi công nhà máy diễn ra tháng 5/2025 có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Hải Nam.

Đặc biệt, VNVC đã thúc đẩy hợp tác với các hãng dược phẩm và đối tác quốc tế hàng đầu như GSK (Anh), Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga - RDIF, Medsintez (Nga), Syntegon (Đức)… nhằm từng bước tiếp cận, nhận chuyển giao công nghệ và hướng tới làm chủ các dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ trong nước.

Với nền tảng đầu tư bài bản và định hướng phát triển bền vững, VNVC từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại, góp phần nâng cao tự chủ vắc xin và hội nhập y sinh khu vực. Các giải thưởng ASEAN là dấu mốc ghi nhận vị thế và tầm nhìn của thương hiệu y tế Việt Nam và hệ thống tiêm chủng dẫn đầu Đông Nam Á vì sức khỏe cộng đồng.