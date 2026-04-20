Kinh tế

Quản lý thị trường vào cuộc vụ sữa ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột

Dương Hưng
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết đơn vị vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường khẩn trương vào cuộc kiểm tra, rà soát việc lưu thông, kinh doanh các sản phẩm ăn dặm HiPP trên thị trường.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tập trung kiểm tra các hệ thống phân phối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị và kênh thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm thuộc diện cảnh báo (nếu có), đồng thời tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng chức năng quản lý thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu phát hiện), đặc biệt là việc tiếp tục kinh doanh sản phẩm đã bị cảnh báo hoặc không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Đại diện cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan để cập nhật thông tin, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ thị trường, tránh nguy cơ hàng hóa không bảo đảm an toàn lưu thông đến tay người tiêu dùng.

Động thái nói trên được cơ quan quản lý thị trường đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc, sau thông tin từ châu Âu về việc một số lô sản phẩm bị thu hồi do nghi ngờ có chứa thuốc diệt chuột.

Cụ thể, sản phẩm “HiPP Vegetable Carrot with Potato” (hũ 190g) đã bị thu hồi tại Áo sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm chất độc trong quá trình kiểm nghiệm.

skynews-czech-republic-hipp7224345-17766446381491456913296jpg.jpg
HiPP thu hồi loạt sản phẩm ăn giặm tại Áo vì nghi chứa chất độc - Ảnh: AP

Ghi nhận cho thấy, thực tế các sản phẩm ăn dặm HiPP thời gian qua được rao bán phổ biến trên nhiều sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến.

Các dòng sản phẩm như hũ ăn dặm rau củ, trái cây, cháo dinh dưỡng của HiPP xuất hiện với số lượng lớn, đa dạng gian hàng, mức giá và quảng cáo “hàng nhập khẩu”, “hàng chính hãng”. Tuy nhiên, phần lớn các gian hàng chưa cập nhật bất kỳ thông tin cảnh báo nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm tại châu Âu hoặc khuyến cáo từ cơ quan chức năng Việt Nam.

Đáng chú ý, trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị phân phối tại Việt Nam cũng chưa phát đi thông báo hay hướng dẫn cụ thể tới người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng hoặc thu hồi sản phẩm liên quan.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương yêu cầu các sàn phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sản phẩm bị cảnh báo nếu đang lưu hành.

