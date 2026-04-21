Hòa Phát đạt 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 1, tăng 170% so với cùng kỳ

Ngày 21/4/2026 tại Hà Nội, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết, kết thúc quý 1, Hòa Phát ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 40% và 170% so với cùng kỳ 2025.

Hoà Phát hái quả ngọt từ các dự án đầu tư lớn

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long chia sẻ những tín hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn. Ông nhấn mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép trong năm nay sẽ rất khả quan nhờ xu hướng chung của thế giới cũng như việc bắt đầu hái quả ngọt từ các dự án đầu tư lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Trong quý 1 vừa qua, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.300 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Thép Hòa Phát duy trì thị phần số 1 Việt Nam với 36% và có mặt tại hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát

Lĩnh vực nông nghiệp đóng góp 3.8% trong kết quả quý đầu năm. Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát đang chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt (Hưng Yên) và Khu công nghiệp Hoàng Diệu (Hải Phòng). Về điện máy gia dụng, tập đoàn đầu tư xây dựng thêm nhà máy tủ lạnh mới tại Khu công nghiệp Phú Mỹ (TP.HCM) và hệ thống sản xuất bảng mạch tại Khu công nghiệp Hòa Mạc nhằm tự chủ trong phát triển sản phẩm mới.

Mục tiêu tăng trưởng 15% mỗi năm giai đoạn 2026-2031

Trong phần thảo luận tại Đại hội, ông Trần Đình Long và ban lãnh đạo Hoà Phát trả lời đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức, dự án sản xuất thép ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án bất động sản, kế hoạch mở rộng mảng nông nghiệp sau khi niêm yết …Đây là các động lực chính để Hòa Phát hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm giai đoạn 2026-2031.

Lãnh đạo Hoà Phát cũng cho biết, quý 1, 2 và dự kiến quý 3, kết quả kinh doanh của Hoà Phát rất tốt. Thời kỳ này, sản xuất than, quặng đầu vào của Hoà Phát rất thuận lợi cho sản xuất thép. Về những tác động từ thuế quan Hoa Kỳ, tác động từ thế giới, đây là vấn đề năm nào cũng xảy ra từ năm 2017, tập đoàn không chủ quan nhưng cũng không sợ vì có giải pháp chuẩn bị. Ông cũng khẳng định, từ khi thành lập đến nay, lãnh đạo tập đoàn không hề có ý tưởng đến lúc nào đó Hoà Phát sẽ không làm thép nữa như một số câu hỏi đặt ra thời gian qua.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên, lãnh đạo Hòa Phát khẳng định tập đoàn tiếp tục đầu tư vào thép, đẩy mạnh đầu tư sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt như ray đường sắt, thép cho ngành công nghiệp ô tô, thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép cho công nghiệp năng lượng,…

Theo đó, tập đoàn đang đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Sau 3 tháng từ ngày khởi công, nhà máy đã hoàn thành 35% tiến độ xây dựng, dự kiến sẽ bắt đầu lắp đặt dây chuyền từ tháng 6 tới và sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý I/2027.

Ông Trần Đình Long cũng cho biết, hiện tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đã được tập đoàn Vingroup bắt đầu khởi động và Hoà Phát cũng đang tích cực chào bán ray thép của Hoà Phát với chủ đầu tư. Về tiến độ và hiệu quả đầu ra của nhà máy thép ray của Hoà Phát, ông Long cho biết, nhà máy ray đang phấn đấu quý 2/2027 sẽ có sản phẩm đầu tiên. Hiệu quả dự án đây không chỉ là vấn đề mà 300.000 cổ đông của tập đoàn quan tâm mà cả các quan chức Chính phủ, doanh nghiệp đều quan tâm. Chính sách của Hoà Phát từ trước đến nay là làm các sản phẩm đa dạng. Ngoài sản xuất ray với công suất 200.000 tấn, nhà máy của Hoà Phát còn làm 500.000 tấn thép hình, thép góc. Vì vậy, nếu không bán được ray thì sẽ còn các sản phẩm thép khác.

Hoà Phát bắt đầu hái quả ngọt từ các dự án lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Đã chuẩn bị thế hệ lãnh đạo cho nhiều năm sau

Trước câu hỏi của cổ đông về việc chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Hoà Phát, ông Long cho biết, ở Hoà Phát vài chục năm qua đã có các thế hệ F0, F1, F2 đã được hình thành. Nhiều thế hệ lãnh đạo tiếp theo đã được tập đoàn xây dựng. “Tôi giờ cũng không điều hành nhiều. Phía dưới có anh Thắng (Tổng giám đốc Hoà Phát – PV) là thế hệ F1 điều hành và các lãnh đạo khác. Chúng tôi đã xây dựng được lực lượng lãnh đạo đủ cho vài chục năm sau”, ông Long chia sẻ.

“Phần kinh doanh hàng ngày, anh Thắng sẽ lo và kinh doanh, chiến lược dài hạn thì tôi lo. Dự án thép ở Phú Yên chúng tôi đang tích cực triển khai dự án, nhưng đây là dự án vốn đầu tư tới 4 USD nên phải làm dần. Chúng tôi đang triển khai các thủ tục pháp lý để làm”, ông Long cho biết thêm.

Về bất động sản, Hòa Phát sẽ nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng, khu đô thị, nhà ở có tính thanh khoản cao, giá cả hợp lý với mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân tại các thành phố lớn. Chiến lược chung là làm thận trọng và tập trung các dự án từ gốc, có vị trí đắc địa tại các đô thị lớn, ví dụ tham gia liên danh chủ đầu tư Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng.

Trước những câu hỏi liên quan đến dự án trục cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch Hoà Phát cho biết, đây là dự án với tầm nhìn hướng đến 100 năm nên cần nhiều nghị quyết, chính sách phải thông qua. Ông cũng cho biết, rất may mắn là Hoà Phát được tham gia dự án này với mong muốn làm cho Hà Nội đẹp hơn. Khác với các dự án khác, Hoà Phát thường là cổ đông chính. Với dự án sông Hồng, Hoà Phát tham gia nhỏ thôi, không phải là làm chính. “Dự án đại lộ sông Hồng là dự án lớn làm theo chủ trương của Đảng, Chính phủ nên có nhiều cổ đông tham gia, Hoà Phát không phải cổ đông chính. Cổ đông chính là Đại Quang Minh”, Chủ tịch Hoà Phát cho biết.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 gồm doanh thu 210.000 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến là 22.000 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm trước. Đối với phương án chia cổ tức, Hòa Phát dự kiến chia cổ tức 2026 với tỷ lệ 15%.

“Cổ phiếu biến động giá cả lên xuống hàng ngày là hiện thực khách quan. Cá nhân tôi, không bao giờ kêu gọi, khuyên mua mọi người mua hay bán cổ phiếu. Nếu khi khuyên mua mà giá cổ phiếu xuống thì có thể bị kêu lùa gà, còn khuyên bán mà giá cổ phiếu lại lên tiếp thì cổ đông sẽ kêu tiếc quá. Vì vậy, ngày nào tôi ngồi ở vị trí này không có chuyện tôi kêu gọi cổ đông mua bán cổ phiếu của Hoà Phát. Cũng có nhiều câu hỏi về việc Hoà Phát tham gia lĩnh vực sản xuất thép cho lĩnh vực quốc phòng không nhưng có thể trả lời ngay là tập đoàn chưa tham gia vì nguồn lực có hạn”, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát.