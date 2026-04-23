Cathay Life Việt Nam vào top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2026

Ngày 22/04/ 2026 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay Life Việt Nam) vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” (Top 50 Vietnam Best Growth), đồng thời góp mặt trong “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” (FAST500).

Bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố nhằm ghi nhận các doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ổn định và bền vững. Việc được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín này tiếp tục khẳng định năng lực phát triển của Cathay Life Việt Nam trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đáng chú ý, đây là năm thứ tư liên tiếp Cathay Life Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời là năm thứ sáu liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về tăng trưởng mà còn tập trung vào việc củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, Cathay Life Việt Nam kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng cải tiến sản phẩm và đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm theo hướng linh hoạt, cá nhân hóa, phù hợp với từng nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các nền tảng số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam cũng chú trọng xây dựng sự kết nối với khách hàng thông qua các hoạt động trải nghiệm và tương tác. Tiêu biểu, chương trình “Cathay Life Rising Stars 2026” lần đầu tiên được triển khai trên quy mô toàn quốc không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là một điểm chạm cảm xúc, góp phần gia tăng sự gắn kết giữa thương hiệu và khách hàng một cách tự nhiên và bền vững.

Song song đó, Cathay Life Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và y tế. Các chương trình hỗ trợ học sinh, tài trợ cơ sở vật chất trường học và tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thực hiện tại nhiều địa phương, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của xã hội.

Việc được ghi nhận tại các bảng xếp hạng uy tín không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, mà còn phản ánh định hướng phát triển bền vững của Cathay Life Việt Nam – kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trải nghiệm khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng.