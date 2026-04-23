Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường cảnh báo nguy cơ tai nạn điện trong mùa hè

Bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ tai nạn điện trong dân cư có xu hướng gia tăng. Những hoạt động quen thuộc như thả diều, câu cá, bắt chim, bắt ong… nếu diễn ra gần hành lang lưới điện đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Nghệ An đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, cảnh báo nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, trong việc phòng tránh tai nạn điện.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em có nhiều điều kiện vui chơi, khám phá. Tuy nhiên, sự hiếu động, tò mò cùng nhận thức còn hạn chế khiến các em dễ vô tình tiếp cận những khu vực nguy hiểm liên quan đến điện. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn điện trong dân đều bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về hành lang an toàn lưới điện.

Những hành vi tưởng chừng đơn giản như dùng sào lấy diều mắc trên dây điện, câu cá dưới đường dây cao thế, trèo lên cột điện hay trạm biến áp để bắt chim, lấy tổ ong… đều có thể dẫn đến điện phóng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn điện tại xã Văn Kiều ngày 22/4.

Theo khuyến cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, lưới điện trung thế luôn có khoảng cách an toàn nghiêm ngặt. Ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn, việc đến gần trong phạm vi nguy hiểm vẫn có thể bị phóng điện. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết khô nóng, nguy cơ phóng điện càng cao, mức độ rủi ro càng lớn.

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh là lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22/4, em T.V.K., 16 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Văn Kiều, đã mang theo thang tre, tự ý trèo lên Trạm biến áp số 17 Nghi Văn để bắt chim. Trong quá trình này, do không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây điện 35kV, em đã bị điện phóng, dẫn đến tử vong.

Dù tại trạm biến áp số 17 Nghi Văn đã có biển cảnh báo, tuy nhiên, sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra do người dân còn chủ quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Điện lực Nghi Lộc (Công ty Điện lực Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào mất mát.

Trước thực trạng tai nạn điện vẫn còn xảy ra, Công ty Điện lực Nghệ An cho biết đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn điện. Hàng năm, ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và trường học tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa cơ sở, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội và báo chí.

Nhân viên điện lực thường xuyên tuyên truyền người dân không nên thả diều gần hành lang lưới điện.

Đặc biệt, trong mùa Hè thời điểm nguy cơ tai nạn điện gia tăng các nội dung cảnh báo được tăng cường với tần suất cao hơn, tập trung vào những hành vi dễ gây mất an toàn như thả diều gần lưới điện, dùng sào kim loại lấy diều, câu cá dưới đường dây điện, leo trèo lên cột điện hoặc trạm biến áp. Sau mỗi sự cố, Công ty Điện lực Nghệ An đều phối hợp với địa phương rà soát nguyên nhân, kịp thời cảnh báo rộng rãi nhằm ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành điện, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi người dân. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của gia đình trong việc quản lý, giáo dục và nhắc nhở con em nâng cao ý thức phòng tránh nguy cơ tai nạn điện.

Điện lực Nghệ An có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động.

Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, không để trẻ em vui chơi gần khu vực có đường dây điện, trạm biến áp; tuyệt đối không trèo lên cột điện, không thả diều gần lưới điện, không dùng sào lấy diều hoặc đưa vật lạ lên đường dây điện. Đồng thời, khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện, người dân cần kịp thời thông báo cho ngành điện theo số điện thoại 19006769 hoặc Điện lực quản lý trên địa bàn hoặc chính quyền địa phương để được xử lý.

Tai nạn điện không phải là rủi ro ngẫu nhiên mà hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn. Khi mùa hè đang đến gần, việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn từ điện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều đó không chỉ cần sự nỗ lực của ngành điện mà còn đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để xây dựng môi trường sống an toàn cho cộng đồng.