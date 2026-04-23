Alphanam E&C ghi danh vào Bảng xếp hạng FAST500 năm 2026: Dấu ấn tăng trưởng của một tổng thầu cơ điện Việt

Trong bối cảnh thị trường cơ điện, năng lượng và hạ tầng bước vào giai đoạn tăng tốc, việc Công ty Cổ phần Alphanam E&C góp mặt trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 (FAST500) – với vị trí 159 là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Kết quả này được hình thành từ hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, với sự hiện diện tại nhiều công trình trọng điểm và từng bước mở rộng phạm vi triển khai dự án trên cả nước.

Chu kỳ mới của các doanh nghiệp cơ điện

Ngày 22/04/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Lễ công bố và tôn vinh FAST500 năm 2026 – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – đã chính thức được tổ chức. FAST500 là hệ thống xếp hạng uy tín được công bố thường niên từ năm 2011, nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Kết quả này dựa trên các báo cáo nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report – đơn vị chuyên trách về xếp hạng doanh nghiệp và sản phẩm hàng đầu tại Việt Nam. FAST500 được đánh giá là thước đo cho hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định, năng lực vận hành và sức bền phát triển của tổ chức trong thời điểm thị trường liên tục biến động.

Quang cảnh sự kiện Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) & Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam (FAST RISING 100) năm 2026

Hiện nay, ngành cơ điện (M&E) được nhìn nhận là một trong những mắt xích hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu mở rộng hạ tầng năng lượng và công nghiệp. Sự vận hành ổn định của hệ thống điện là điều kiện tiên quyết, song hành cùng đó là yêu cầu ngày càng khắt khe về tính đồng bộ, an toàn của các hạng mục cơ kỹ thuật trong công trình. Nói cách khác, chu kỳ mới đang mở ra những cơ hội lớn cho các công ty cơ điện có khả năng thực chiến. Đặc biệt, năm 2026 tiếp tục là năm tăng tốc trong việc phát triển hệ thống hạ tầng điện. Theo ước tính của các cơ quan quản lý và tổ chức nghiên cứu, tại Việt Nam, tăng trưởng GDP 1% thì tăng trưởng điện phải gấp 1.5 - 2 lần để đảm bảo cung ứng.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh chung, có thể thấy ngành cơ điện Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 phải đối mặt với nhiều phép thử: sự chững lại của phân khúc bất động sản dân dụng, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động và yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn, cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật xanh. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp M&E duy trì được sức bật tài chính tốt trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần đổi mới của doanh nghiệp Việt. Tiêu biểu là Alphanam E&C – một Tổng thầu cơ điện được ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về kết quả hoạt động, minh chứng qua việc liên tục thăng hạng trong các bảng xếp hạng uy tín, mới đây nhất là ghi danh vào danh sách FAST500 năm 2026 với vị trí 159. Tại buổi lễ, Ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng này.

Alphanam E&C đạt thứ hạng 159 của bảng xếp hạng FAST 500

Từ vị thế nhà thầu M&E uy tín đến FAST500 năm 2026

Alphanam E&C có hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, từng bước mở rộng phạm vi từ lĩnh vực kỹ thuật, xây lắp đến hiện diện tại hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia. Năng lực của Alphanam E&C còn được xác lập thông qua lộ trình thăng hạng liên tục trên các hệ thống xếp hạng uy tín quốc gia. Từ vị trí 357 vào năm 2022, đơn vị đã tiến xa lên hạng 224 trong danh sách VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025. Bên cạnh đó, từ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Top 10 Nhà thầu Cơ điện uy tín năm 2019, Alphanam E&C đã vươn lên vị trí thứ 4 vào năm 2025. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp Alphanam E&C tiếp tục được ghi nhận trong FAST500 năm 2026 với tư cách một doanh nghiệp phát triển bền vững và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm những nhà thầu cơ điện hàng đầu Việt Nam.

Alphanam E&C lọt top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín tại Việt Nam

Qua nhiều năm hoạt động, Alphanam E&C mở rộng dấu ấn bằng việc tham gia triển khai loạt dự án trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ truyền tải điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị đến công trình dân dụng và khách sạn cao cấp. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô danh mục dự án, mà còn ở tính chất kỹ thuật phức tạp và yêu cầu triển khai khắt khe của nhiều công trình mà thương hiệu này hiện diện.

Ở phân khúc khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp, doanh nghiệp tham gia triển khai các công trình 5 sao do những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Marriott International, InterContinental Hotels Group và Accor vận hành. Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, Alphanam E&C ghi dấu tại nhiều khu đô thị quy mô lớn, có dự án lên tới 400 ha, cùng các khu công nghiệp hiện đại. Trong lĩnh vực năng lượng và truyền tải điện, tổng thầu này đã tham gia thi công nhiều tuyến đường dây 220kV, 500kV và các trạm biến áp quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng đối với hệ thống điện huyết mạch quốc gia.

Nổi bật trong danh mục đó là 5 gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch, Phố Nối - một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh năng lượng quốc gia, được thực hiện chỉ trong 7 tháng. Cùng với các đơn vị trên toàn tuyến, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của Alphanam E&C đã góp phần vào việc đưa dự án về đích đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu thông tuyến trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám.

Ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc Alphanam E&C (ngoài cùng bên phải) tại Lễ khánh thành Các đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Hiện tại, các tổng thầu cơ điện quốc nội đang từng bước xác lập tâm thế mới trong việc làm chủ các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp, sẵn sàng đóng góp vào diện mạo hiện đại của hạ tầng kỹ thuật quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Trước những yêu cầu ngày càng cao của ngành cơ điện, việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định là cơ sở để Alphanam E&C tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh trên thị trường.