Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h chiều nay

TPO - Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 16h chiều nay (21/4), trong đó dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, xuống còn mức 21.934 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, còn 23.042 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel giảm mạnh tới 3.185 đồng/lít, về mức 27.856 đồng/lít, mức giảm sâu nhất trong kỳ này. Dầu mazut cũng giảm 701 đồng/kg, xuống 19.631 đồng/kg.

Diễn biến này phản ánh trực tiếp xu hướng đi xuống của giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ ngày 16/4-20/4, khi giá bình quân các mặt hàng đều giảm so với kỳ trước, đặc biệt là nhóm mặt hàng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Ngược lại, cơ quan điều hành thực hiện trích lập trở lại Quỹ với mức 200 đồng/lít đối với xăng E5, 400 đồng/lít với xăng RON95 và 600 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut.

Như vậy, sau nhiều kỳ biến động mạnh do tác động từ thị trường quốc tế, giá xăng dầu trong nước đang có xu hướng hạ nhiệt, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu phù hợp; phối hợp kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát sinh.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 16/4-30/6/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu (trừ ethanol) được điều chỉnh về mức 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được giảm về 0%. Chính sách này giúp trực tiếp kéo giảm giá cơ sở, qua đó tạo dư địa để giá bán lẻ trong nước giảm sâu hơn trong các kỳ điều hành.