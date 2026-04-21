“Bloodhounds 2” sau 3 tuần vẫn chưa hạ nhiệt, Netflix “bật đèn xanh” cho phần 3?

HHTO - Đã gần ba tuần kể từ ngày lên sóng, “Bloodhounds 2” (Chó Săn Công Lý) vẫn trụ hạng rất tốt trên Netflix. Với sức hút mạnh mẽ như vậy, liệu phim có được “bật đèn xanh” cho phần 3?

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Lên sóng từ ngày 3/4, đến nay đã được khoảng 3 tuần nhưng Bloodhounds 2 (Chó Săn Công Lý) vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Phim vẫn bám trụ ở Top 10 phim Netflix với thứ hạng cao, nếu không hạng nhất thì là hạng hai. Trong tuần đầu phát hành, Bloodhounds 2 thu về khoảng 7 triệu lượt xem toàn cầu. Con số này tăng lên 7,4 triệu trong tuần thứ hai. Tuy chưa có số liệu chính thức của tuần thứ ba nhưng số lượt xem vẫn rất khả quan.

Với sức hút mạnh mẽ của Bloodhounds 2, nhiều khán giả tự hỏi liệu loạt phim này có được Netflix “bật đèn xanh” để thực hiện phần 3 hay không? Câu trả lời là hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc Bloodhounds sẽ có phần 3. Phim chỉ mới ra mắt khoảng 3 tuần, vẫn còn là quá sớm để có thêm thông tin về phần mới. Nhưng dựa vào lượt xem cũng như hiệu ứng của khán giả ở thời điểm hiện tại thì phần 3 cho Bloodhounds là hoàn toàn có khả năng.

Về cốt truyện, Bloodhounds rất có tiềm năng để mở rộng. Ở cuối phần 2, chúng ta được biết rằng có một ông trùm khác đứng đằng sau tổ chức thi đấu quyền anh bất hợp pháp vẫn đang lẩn trốn ở Thái Lan. Kẻ phản diện Baek Jeong thay vì bị thủ tiêu thì lại được dùng như “chó săn” để săn lùng tên trùm cuối này. Nếu có phần 3, Bloodhounds có thể thực hiện cuộc đi săn này, hoặc nếu không thì tạo ra một nhân vật phản diện mới và lại “thả” vào quấy nhiễu cuộc sống của Gun Woo.

Một ý tưởng cũng khá hay được nhiều fan Bloodhounds hứng thú là nếu có phần 3, cuộc sống của nhân vật Woo Jin sẽ được tập trung nhiều hơn. Có thể thấy trong phần 2, Woo Jin đã có những nghi ngờ về bản thân mình, về sự nghiệp quyền anh của mình. Nếu nhân vật này được khai thác một cách sâu sắc hơn trong phần 3, có câu chuyện riêng cân bằng với Gun Woo, thì bộ đôi anh em võ sĩ này sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn trên màn ảnh.

Dù vậy, các fan của Bloodhounds cũng “tỉnh táo” nhận thấy rằng, ngay cả khi Netflix gật đầu với phần 3 của Bloodhounds, phim cũng khó mà lên sóng sớm. Có thể thấy phần 1 Bloodhounds ra mắt năm 2023, được thông báo sẽ có phần 2 vào tháng 1/2024, mà phải đến năm 2026 khán giả mới được thưởng thức. Có lẽ nếu Bloodhounds có phần 3, phần phim này cũng sẽ cần khoảng thời gian tương tự để chuẩn bị.

Trở lại với phần 2, Bloodhounds theo chân hai chàng võ sĩ Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) và Hong Woo Jin (Lee Sang Yi) trên một hành trình mới. Lúc này, Woo Jin đã lùi bước về sau, trở thành huấn luyện viên của Gun Woo. Sự nghiệp thể thao của Gun Woo phát triển mạnh mẽ, tham gia nhiều giải đấu và giành nhiều giải thưởng, trong đó có cả đai vô địch.

Mâu thuẫn trung tâm của Bloodhounds 2 là cuộc đối đầu giữa Gun Woo và Im Baek Jeong (Bi Rain) - một cựu võ sĩ có tài nhưng không có đức. Sau khi bị loại bỏ khỏi giới võ sĩ chuyên nghiệp, Baek Jeong đã tự thành lập một giải đấu quyền anh bất hợp pháp, kiếm tiền thông qua web đen. Để câu kéo thêm người xem và có thêm tiền, Baek Jeong muốn Gun Woo tham gia giải đấu của mình nhưng Gun Woo từ chối. Baek Jeong đã tấn công gia đình, bạn bè, những người xung quanh Gun Woo để đe dọa, ép buộc anh phải đấu cho bằng được.

Một trong những sức hấp dẫn lớn nhất của Bloodhounds 2 là các cảnh hành động quá đẹp mắt, chân thực, rải đều khắp các tập phim, mang đến nhịp phim nhanh, dồn dập, cao trào. Đáng khen hơn nữa là các cảnh hành động được thực hiện tỉ mỉ, với mỗi nhân vật có cách chiến đấu khác nhau, không hề gây nhàm chán qua mỗi tập. Thậm chí, thông qua cách mỗi nhân vật chiến đấu, tính cách và sự trưởng thành của họ cũng được phản ánh, từ đó bồi đắp thêm cảm xúc.

Toàn bộ 7 tập phim Bloodhounds 2 đã được phát sóng trên Netflix.

