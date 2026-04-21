"Y thiên" của đội Lý Tiểu Nhiễm "thoát vòng" đưa "Đêm Định Mệnh" nổi trở lại

HHTO - Tiết mục "Giấy Ghi Chú Ước Nguyện" của đội Lý Tiểu Nhiễm tại "Đạp Gió 2026" trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khiến một số dân mạng cảm thấy "nghe nhiều từ dở cũng thấy hay".

Đã hơn 1 tuần kể từ livestream công diễn 1 của Đạp Gió 2026 (tên cũ: Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng), nhưng dân mạng vẫn chưa quên được tiết mục Giấy Ghi Chú Ước Nguyện của đội Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông, Đường Nghệ Hân. Hứng chỉ trích nặng nhất là ban tổ chức Đạp Gió 2026 bị nghi thao túng bình chọn. Trong khi đó, Cnet "dở khóc dở cười" với phần hát mở đầu của đội trưởng Lý Tiểu Nhiễm.

Đoạn hát "y thiên" của cô bao phủ mạng xã hội với đủ kiểu meme, xuất hiện nhiều đến mức không ít dân mạng bình luận rằng: "Nghe nhiều quá tôi đội nhiên thấy cũng hay". Thậm chí, phần hát của Lý Tiểu Nhiễm còn được cho trình chiếu trên một vòng quay khổng lồ ở Trung Quốc.

Phiên bản "y thiên" của Lý Tiểu Nhiễm "thoát vòng" kéo một loạt bản cover Giấy Ghi Chú Ước Nguyện hot trở lại và dĩ nhiên là cả bản gốc trong phim Đêm Định Mệnh (hay Định Mệnh Anh Yêu Em). Nhân dịp này, nhiều Cnet cũng ôn lại một thời "cuồng si" vì bộ phim ngôn tình này.

Giấy Ghi Chú Ước Nguyện là nhạc phim của "Đêm Định Mệnh".

​Đêm Định Mệnh do Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên đóng chính. "Tổng tài" Kỷ Tồn Hy điển trai, vừa ngông nghênh vừa "tẻn tẻn". "Lọ lem" Trần Hân Di từ cô gái thôn quê đơn giản, chân chất trở thành nghệ nhân có tiếng, quyết đoán và có chính kiến trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Xây dựng nhân vật tốt, hợp thị hiếu khán giả thời điểm đó và diễn xuất ăn ý đưa tác phẩm này tạo nên "cơn địa chấn" màn ảnh nhỏ châu Á.

Đêm Định Mệnh (2008) đến nay vẫn được nhắc đến là tác phẩm kinh điển của thể loại phim thần tượng - ngôn tình. Các phiên bản làm lại (bao gồm cả Trung Quốc và nhiều quốc gia) đều không thể vượt qua được độ hot và chất lượng của bản gốc.

Qua nhiều năm, nhạc phim Giấy Ghi Chú Ước Nguyện vẫn được cover ở các chương trình lớn nhỏ, được coi là "ca khúc quốc dân". Đêm Định Mệnh cũng là bộ phim hiếm hoi có danh sách nhạc phim gần như bài nào bài nấy đều nổi tiếng, "người qua đường" không xem phim cũng từng nghe.

Trở lại với phiên bản "y thiên" của Lý Tiểu Nhiễm, khán giả không quá nặng lời với cô bởi lý do lớn nhất khiến tiết mục này "bị pressing" toàn mạng là do chiến thắng đội Trang Pháp trong khi rõ ràng chất lượng trình diễn kém hơn, nghi vấn có can thiệp "thiên vị" của ban tổ chức.



Lý Tiểu Nhiễm là diễn viên nên khán giả không đòi hỏi kỹ năng quá cao. Nói chuyện với Hướng Thái, cô tâm sự bản thân đã cố gắng rất nhiều để hát đúng nhịp nhưng khi vừa cất giọng thì "hỏng bét": "Tôi không nghĩ tôi lại hát dở đến vậy". Trong buổi tập luyện ở công diễn 2 Đạp Gió 2026, Lý Tiểu Nhiễm lấy lại thiện cảm của khán giả khi nỗ lực cải thiện giọng hát đáng kể.