Trang Pháp tung ảnh thân thiết với Lý Tiểu Nhiễm giữa tâm bão Đạp Gió 2026

Khang Duy
HHTO - Giữa lúc dư luận đang "dậy sóng" trước kết quả Công diễn 1 đầy tranh cãi, Trang Pháp bất ngờ nhận được "cơn mưa" lời khen khi hóa thân thành vị sứ giả hòa bình, xoa dịu mọi căng thẳng chỉ bằng một bức ảnh thân thiết bên Lý Tiểu Nhiễm.

Giữa lúc làn sóng bàn tán quanh kết quả Công diễn 1 của Đạp gió 2026 vẫn chưa hạ nhiệt, Trang Pháp bất ngờ trở thành tâm điểm thêm một lần nữa khi đăng tải hình ảnh cô chụp chung với Lý Tiểu Nhiễm với dòng trạng thái: “Chụp cùng chị gái xinh đẹp của tôi”. Động thái này được khán giả xem là một cách ứng xử khéo léo nhằm xoa dịu dư luận từ phía Trang Pháp.

Trang Pháp bất ngờ đăng tải hình ảnh cô chụp chung với Lý Tiểu Nhiễm.

Trước đó, tại công diễn 1, đội Trang Pháp nhận về 824 điểm và thất bại trước nhóm Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông dù phần trình diễn của nữ ca sĩ được nhiều khán giả đánh giá cao hơn về độ đầu tư và năng lượng sân khấu. Kết quả này lập tức kéo theo nghi vấn thiên vị, dàn xếp và khiến mạng xã hội Việt Nam lẫn Trung Quốc dậy sóng.

Đội Trang Pháp thất bại trước đội Lý Tiểu Nhiễm dù phần trình diễn được đánh giá cao hơn.

Màn trình diễn “lệch tông” của đội Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt tài khoản đã đăng tải những video reaction đầy tính châm biếm và hài hước khi theo dõi tiết mục này. Thậm chí, nhiều người còn cố tình cover lại ca khúc Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện với phong cách lạc nhịp để mô phỏng lại phần biểu diễn của đội Lý Tiểu Nhiễm. Rõ ràng, sự phẫn nộ của cư dân mạng không chỉ nhắm vào cách làm việc của nhà đài mà còn trực tiếp chỉ trích chất lượng chuyên môn của đội Lý Tiểu Nhiễm.

Màn cover của Ngọc Phước viral sang tận mạng xã hội Weibo.

Trong bối cảnh nhạy cảm này, bức ảnh chung giữa Trang Pháp và Lý Tiểu Nhiễm lại càng trở thành tâm điểm thu hút hàng loạt bình luận từ phía khán giả. Nhiều người hâm mộ đã hóm hỉnh gọi Trang Pháp là “sứ giả hòa bình” và để lại bình luận: “Chị làm thế này thì bọn em sao nỡ tiếp tục cover đây”.

Bởi lẽ, ngay giữa tâm bão tranh luận gay gắt, nữ ca sĩ vẫn giữ được thái độ chừng mực, mềm mỏng, không hề thể hiện sự hơn thua hay căng thẳng. Ngược lại, cách hành xử của cô tạo cảm giác rất duyên dáng, giúp giảm bớt sự nặng nề cho câu chuyện.

