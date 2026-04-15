Trương Lăng Hách nhận yêu - ghét đối lập từ netizen sau "hiệu ứng Tạ Chinh"

HHTO - Xây dựng nhân vật Tạ Chinh (Trục Ngọc) khiến Trương Lăng Hách trở thành "nguyên liệu nấu xói" cho đến hiện tại vẫn chưa nguôi. Khán giả quốc tế có phản ứng "nhẹ nhàng hơn" Cnet đối với anh.

"Vạ miệng" từ Hi6 (Xin chào thứ Bảy) đến thiết lập nhân vật Tạ Chinh trong Trục Ngọc khiến Trương Lăng Hách mất thiện cảm trong mắt "người qua đường". Dù phim đã kết thúc, nam diễn viên vẫn trong giai đoạn mọi động thái đều bị "mổ xẻ".

Tạ Chinh trong "Trục Ngọc" có cảnh chiến đấu tơi tả nhưng tập trung hết ở phần đầu...

...và hoàn toàn bị lu mờ khi Cnet "dí liên tục" tạo hình đội trĩ kê linh và dáng cưỡi ngựa lắc lư giống catwalk hơn tướng quân khải hoàn của Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách từng chia sẻ tạo hình đội trĩ kê linh trong Trục Ngọc là điểm nhấn được anh thảo luận với đoàn phim bổ sung vào thiết lập của Tạ Chinh. Chính điểm này "thổi lửa" cho đợt pressing cao hơn, khiến anh bị gán mác "tướng quân kem nền" (ý chỉ quan tâm bề ngoài hơn cốt cách sự hành động dũng mạnh, mưu trí) cùng hàng loạt meme "đánh nền trước, đánh giặc sau".

Fan càng bênh vực, thậm chí kéo thêm những nhân vật - diễn viên khác vào so sánh thì làn sóng phê phán nam diễn viên càng căng. Các kênh thông tấn lớn của Trung Quốc phản ánh. Cuối cùng, tại cuộc họp khẩn có sự tham gia của đại diện các nền tảng, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) yêu cầu nhà sản xuất cần loại bỏ xu hướng "tôn sùng nhan sắc" và "thẩm mỹ lệch lạc". Không chỉ đích danh nhưng Cnet đều chắc chắn yêu cầu đến từ hiệu ứng "tướng quân kem nền".

Mới nhất là phát biểu của Trương Lăng Hách tại tiệc mừng công Trục Ngọc (vào tối 13/4) tiếp tục bị dùng làm "nguyên liệu nấu xói" của Cnet. Với hàng loạt thành tích bị nghi ngờ có sự thao túng của nền tảng, dân mạng cho rằng phát ngôn của anh là "lố lăng".

"2 năm gần đây, ngành công nghiệp phim ảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng sự ra đời của Trục Ngọc đã mang lại cho bản thân tôi, cũng như cho các nhà đầu tư, nền tảng và khán giả thêm tự tin..." - một trong những ý thuộc bài phát biểu bị chê của anh.

Nếu phản ứng ở quê nhà đa phần là tiêu cực, thì ở quốc tế, khán giả lại bênh vực Trương Lăng Hách. Ở tiệc mừng với nhiều đại diện của nhà đầu tư, nền tảng..., phát ngôn của anh là dễ hiểu và không đáng chỉ trích.

Điều không thể phủ nhận là Trục Ngọc vẫn giữ được lượng lớn khán giả do phát sóng cả trên nền tảng nội địa và quốc tế (lọt Top 10 phim thịnh hành ở nhiều quốc gia châu Á và duy trì trong Top 5 của bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh của Netflix).

Một bài đăng cho rằng khán giả nên nhẹ nhàng hơn về phần tạo hình vì "Trục Ngọc" là phim thần tượng đề cao tính thẩm mỹ hơn so với dòng chính kịch.

Trên X, Threads, vẫn có những "bài dí" vụ "tướng quân kem nền" và quyết không tha thứ cho chuyện Trương Lăng Hách phát ngôn kém duyên về người Đông Nam Á. Tuy nhiên, phản ứng chung có phần "mềm mỏng" hơn. Nhiều người bày tỏ họ vẫn xem vì nội dung giải trí hợp gu, không đòi hỏi nhiều ở một tác phẩm ngôn tình thần tượng. Một bộ phận khán giả "ồn lại" về Yêu Em - bộ ngôn tình khác do anh đóng chính.

Với 2 bộ phim Trương Lăng Hách đóng chính đang chờ chiếu là "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn﻿" (qua kiểm duyệt) và "Quy Loan" (đang quay), khán giả ái ngại có, bộ phận người xem trông đợi cũng không ít.

Trương Lăng Hách vẫn gom thêm được nhiều fan mới từ Trục Ngọc. Trong tuần đầu tháng 4, anh vẫn tăng gần 200K fan trên Weibo (đứng đầu) trong danh sách các diễn viên có phim đang chiếu. Instagram của Trương Lăng Hách hiện có hơn 4,3 triệu lượt theo dõi, tăng hơn 1,3 triệu so với mốc 2,95 triệu followers ở thời điểm Trục Ngọc bắt đầu chiếu (ngày 6/3). Tương tác các bài đăng cũng tăng đáng kể, từ trung bình 500 - 600K "thả tim"/ bài đến hiện tại là 6/11 bài đạt 1 triệu "tim" trong hơn 1 tháng trở lại đây.