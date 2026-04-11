Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi "trời định" thành đôi, không hợp tác lần 3 quá phí

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Như "định mệnh trời ban", Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi tái hợp trong "Tướng Môn Độc Hậu" trước cả khi "Trục Ngọc" lên sóng và gây sốt. Thiết lập nhân vật như thế nào mà fan muốn thêm lần 3?

"Tổng tài tâm lý vặn vẹo" Tề Mân - "bà chủ tửu lâu là người xuyên không" Du Thiển Thiển là cặp phụ với thời lượng lên hình ít nhưng "cháy", cuốn hút và nổi tiếng không kém cặp chính của Trục Ngọc. Không ai ngờ rằng Mân - Thiển lại nổi như cồn chỉ sau cảnh đầu tiên chung khung hình, góp phần đẩy danh tiếng Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi lên một bậc.

hfglih6bcaahvuj.jpg

Cả hai tái hợp trong Tướng Môn Độc Hậu, tiếp tục là một đại IP với đầu tư sản xuất lớn không kém Trục Ngọc. Tác phẩm này chốt diễn viên và được khởi quay trước khi Trục Ngọc phát sóng. Ban đầu, mọi sự chú ý đều dồn vào 2 nhân vật chính (Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa đóng). Mân - Thiển gây sốt ngay lúc Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi đang ghi hình phim mới giống như duyên phận trời ban, điềm lành "thời tới cản không kịp".

Đặng Khải vào vai Hoàng Phủ Hạo, Khổng Tuyết Nhi đóng Thẩm Nguyệt, đều là tuyến phụ phản diện có cái kết đắng. Chưa rõ biên kịch có sửa kịch bản để tăng đất diễn cho "couple mới nổi" này không vì theo nguyên tác, thời lượng của hai người rất ít. Hoàng Phủ Hạo - Thẩm Nguyệt thành hôn nhưng không có tình cảm, chỉ lợi dụng nhau. Thẩm Nguyệt đem lòng yêu người khác.

dang-khai-khong-tuyet-nhi-nghe-don-la-canh-hon.jpg
Dù không yêu nhưng cảnh thân mật của Hoàng Phủ Hạo - Khổng Tuyết Nhi vẫn có, được đồn là vừa ghi hình vào ngày 9/4.
Cảnh quay chung của Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải trong "Tướng Môn Độc Hậu" được tiết lộ vào ngày 10/4.

Hai lần hợp tác đều là vai phụ trong phim cổ trang với kết cục định sẵn đường ai nấy đi. Fan cặp đôi đề nghị Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi cân nhắc tái hợp lần nữa với một bộ ngôn tình hiện đại. Trong phỏng vấn quảng bá Trục Ngọc, nữ diễn viên từng bày tỏ nếu có cơ hội thì vẫn muốn thử thiết lập "cưỡng chế yêu", còn anh thì sẵn sàng "chiều theo em". Khán giả cũng không phản đối cặp đôi hợp tác lần 3 theo mô-típ tương tự vì dù cũ nhưng đây vẫn là xây dựng hấp dẫn, dễ "hút fan".

"Phản ứng hóa học" bùng nổ trong các video quảng bá và đi show giải trí của Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải là một trong những lý do khán giả giữ "chấp niệm" muốn thấy cả hai đóng ngôn tình hiện đại.

Tháng trước, trong chủ đề về chuyển thể tiểu thuyết Đợi Gió Hôn Em, Đặng KhảiKhổng Tuyết Nhi được dân mạng gọi tên liên tục cho vai chính. Nam chính Hứa Tinh Thuần là pháp y ngoài lạnh trong nóng. Phó Tuyết Lê là minh tinh dùng sự cởi mở, rạng rỡ làm vỏ bọc. Họ từng yêu nhau rồi chia tay nhanh chóng lúc còn học cấp 3. Khi trưởng thành, Tuyết Lê - Tinh Thuần gặp lại nhau khi cô đến đơn vị của anh để nghiên cứu cho vai diễn mới. Không lâu sau, Tuyết Lê lại trở lại nghi phạm của một vụ giết người. Trong quá trình điều tra sự thật, cả hai dần nối lại tình xưa.

fb-cover.png
#Đặng Khải #Khổng Tuyết Nhi #Tướng Môn Độc Hậu #Trục Ngọc #cặp phụ Trục Ngọc #Đặng Khải Khổng Tuyết Nhi tái hợp #phản diện Tướng Môn Độc Hậu #Tướng Môn Độc Hậu leak

Xem thêm

Cùng chuyên mục