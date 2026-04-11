Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi "trời định" thành đôi, không hợp tác lần 3 quá phí

HHTO - Như "định mệnh trời ban", Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi tái hợp trong "Tướng Môn Độc Hậu" trước cả khi "Trục Ngọc" lên sóng và gây sốt. Thiết lập nhân vật như thế nào mà fan muốn thêm lần 3?

"Tổng tài tâm lý vặn vẹo" Tề Mân - "bà chủ tửu lâu là người xuyên không" Du Thiển Thiển là cặp phụ với thời lượng lên hình ít nhưng "cháy", cuốn hút và nổi tiếng không kém cặp chính của Trục Ngọc. Không ai ngờ rằng Mân - Thiển lại nổi như cồn chỉ sau cảnh đầu tiên chung khung hình, góp phần đẩy danh tiếng Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi lên một bậc.

Cả hai tái hợp trong Tướng Môn Độc Hậu, tiếp tục là một đại IP với đầu tư sản xuất lớn không kém Trục Ngọc. Tác phẩm này chốt diễn viên và được khởi quay trước khi Trục Ngọc phát sóng. Ban đầu, mọi sự chú ý đều dồn vào 2 nhân vật chính (Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa đóng). Mân - Thiển gây sốt ngay lúc Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi đang ghi hình phim mới giống như duyên phận trời ban, điềm lành "thời tới cản không kịp".

Đặng Khải vào vai Hoàng Phủ Hạo, Khổng Tuyết Nhi đóng Thẩm Nguyệt, đều là tuyến phụ phản diện có cái kết đắng. Chưa rõ biên kịch có sửa kịch bản để tăng đất diễn cho "couple mới nổi" này không vì theo nguyên tác, thời lượng của hai người rất ít. Hoàng Phủ Hạo - Thẩm Nguyệt thành hôn nhưng không có tình cảm, chỉ lợi dụng nhau. Thẩm Nguyệt đem lòng yêu người khác.

Dù không yêu nhưng cảnh thân mật của Hoàng Phủ Hạo - Khổng Tuyết Nhi vẫn có, được đồn là vừa ghi hình vào ngày 9/4.

Cảnh quay chung của Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải trong "Tướng Môn Độc Hậu" được tiết lộ vào ngày 10/4.

Hai lần hợp tác đều là vai phụ trong phim cổ trang với kết cục định sẵn đường ai nấy đi. Fan cặp đôi đề nghị Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi cân nhắc tái hợp lần nữa với một bộ ngôn tình hiện đại. Trong phỏng vấn quảng bá Trục Ngọc, nữ diễn viên từng bày tỏ nếu có cơ hội thì vẫn muốn thử thiết lập "cưỡng chế yêu", còn anh thì sẵn sàng "chiều theo em". Khán giả cũng không phản đối cặp đôi hợp tác lần 3 theo mô-típ tương tự vì dù cũ nhưng đây vẫn là xây dựng hấp dẫn, dễ "hút fan".

"Phản ứng hóa học" bùng nổ trong các video quảng bá và đi show giải trí của Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải là một trong những lý do khán giả giữ "chấp niệm" muốn thấy cả hai đóng ngôn tình hiện đại.

Tháng trước, trong chủ đề về chuyển thể tiểu thuyết Đợi Gió Hôn Em, Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi được dân mạng gọi tên liên tục cho vai chính. Nam chính Hứa Tinh Thuần là pháp y ngoài lạnh trong nóng. Phó Tuyết Lê là minh tinh dùng sự cởi mở, rạng rỡ làm vỏ bọc. Họ từng yêu nhau rồi chia tay nhanh chóng lúc còn học cấp 3. Khi trưởng thành, Tuyết Lê - Tinh Thuần gặp lại nhau khi cô đến đơn vị của anh để nghiên cứu cho vai diễn mới. Không lâu sau, Tuyết Lê lại trở lại nghi phạm của một vụ giết người. Trong quá trình điều tra sự thật, cả hai dần nối lại tình xưa.