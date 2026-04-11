Bi Rain trong Bloodhounds 2 đáng sợ đến mức dọa bạn diễn, bị Kim Tae Hee mắng

HHTO - Trở lại màn ảnh nhỏ với vai phản diện trong “Bloodhounds 2”, Bi Rain không chỉ dọa sợ khán giả mà ngay cả bạn diễn của anh cũng giật mình. Anh nhập vai đến mức bị vợ là nữ diễn viên Kim Tae Hee mắng cho.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim hành động tội phạm Bloodhounds (Chó Săn Công Lý) vừa trở lại màn ảnh nhỏ với phần 2, nhanh chóng thu hút bởi các pha hành động nghẹt thở, hấp dẫn. Ở Việt Nam, Bloodhounds 2 hiện vẫn đang dẫn đầu Top 10 series Netflix, xếp trên Luật Sư Bóng Ma, Trục Ngọc, XO, Kitty 3...

Trong Bloodhounds 2, bộ đôi võ sĩ Gun Woo (Woo Do Hwan) và Woo Jin (Lee Sang Yi) phải đối đầu với một tổ chức tội phạm quy mô quốc tế do Baek Jeong (Bi Rain) cầm đầu. Hắn muốn Gun Woo tham gia thi đấu cho IKFC - giải đấu quyền anh “chợ đen” do hắn sáng lập, rộng rãi trả rất nhiều tiền, thế nhưng Gun Woo lại từ chối. Hắn liền trút cơn thịnh nộ lên những người mà Gun Woo quan tâm: Mẹ anh, Woo Jin, những người anh em bạn bè khác… để ép Gun Woo phải bước vào lồng sắt thi đấu cho bằng được.

So với kẻ phản diện của phần 1, Baek Jeong là một kiểu phản diện khác hẳn. Thành thật mà nói, hắn không phải là một phản diện có trí tuệ lắm. Thậm chí, vì tính cách nóng nảy và dễ tự ái của mình, hắn còn gây ra những tình huống bất lợi cho chính hắn, và người phải “dọn rác” là những tay sai thân cận nhất. Baek Jeong là một phản diện nói chuyện bằng nắm đấm, cai trị bằng nỗi sợ hãi.

Với một nhân vật phản diện thuần bạo lực như Baek Jeong, để đối phó với hắn nhân vật chính của chúng ta - cũng như bạn bè, anh em của anh - phải có những đối sách khác biệt. Bởi mặc dù hắn chọn lối tấn công trực diện nhưng lại quá nhanh, quá mạnh, sức sát thương quá lớn; khiến mọi nỗ lực chống đỡ ban đầu của Gun Woo và nhóm của anh rất chật vật. Baek Jeong như một con mãnh thú, không chỉ bởi vóc dáng to cao đồ sộ, kỹ năng chiến đấu đáng gờm, mà còn bởi sát khí luôn bừng bừng không ngần ngại kết liễu đối thủ theo đúng nghĩa đen.

Nói về Baek Jeong, Bi Rain tiết lộ anh đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật phản diện này trong suốt khoảng một năm. Anh miêu tả: “Ánh mắt của tôi phải trông gian ác và không được cười”. Bi Rain nhập tâm đến mức anh giữ nguyên trạng thái đó khi ở nhà, và thế là bị vợ là Kim Tae Hee mắng cho.

Nam diễn viên Lee Sang Yi cũng chia sẻ rằng khi lần đầu nhìn thấy Bi Rain trên phim trường Bloodhounds 2, anh đã thấy “sợ hãi”. Lee Sang Yi kể: “Có một cảnh trong tập đầu tiên khi chúng tôi về nhà, và tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy anh ấy lúc đó. Anh ấy rất to lớn, đúng là một kẻ phản diện thực thụ”. Đó là cảnh phim Baek Jeong cùng tay sai Tae Geom (Chan Sung) ở trong nhà của Gun Woo đợi anh về, ngang ngược bắt anh phải tham gia giải đấu quyền anh bất hợp pháp.

Không chỉ dọa sợ khán giả, bạn diễn, (và cả vợ), bằng vóc dáng to lớn, mặt mũi bặm trợn, điều khiến người ta thực sự khiếp đảm trước Baek Jeong chính là kỹ năng chiến đấu của hắn. Baek Jeong là một võ sĩ quyền anh thuận cả hai tay, cú thọc tay trái thì mạnh, tốc độ tay phải thì nhanh. Hắn còn có thể liên tục đổi thế đứng khiến đối thủ khó theo kịp, và cuối cùng bị hắn nuốt chửng.

Được biết, Bi Rain đã dành khoảng 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập tạ và luyện tập kỹ thuật đấm bốc. Điều khó nhất đối với anh là phải làm sao để nắm đấm của anh trông mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đầy uy lực, để khán giả có thể tin rằng gã mà anh đóng vai trên màn ảnh là một thần đồng quyền anh thuận cả hai tay một cách hoàn hảo. Bi Rain chia sẻ anh đã dành cả một năm chỉ để hoàn toàn nhập vai vào Baek Jeong, không chỉ siêng năng tập luyện mà còn chăm chỉ "luyện" vẻ mặt sừng sộ bặm trợn.

Bi Rain tiết lộ đạo diễn hành động của Bloodhounds 2 đã bỏ rất nhiều công sức vào việc tinh chỉnh nhịp điệu của các trận đánh để chúng trông chân thực nhất có thể. Bi Rain nói thêm: “Tôi và Do Hwan đã chiến đấu gần như thể đó là một trận đấu thật sự”. Anh kể mọi người sẽ xem lại cảnh quay chậm cảnh chiến đấu để xem liệu mình có thực sự chạm vào người đó hay không. “Nếu không, chúng tôi sẽ quay lại cảnh đó cho đến khi nó trông thật hơn”.

Toàn bộ 7 tập của Bloodhounds 2 đã phát sóng trên Netflix.