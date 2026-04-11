Perfect Crown tập 1 thắng lớn: IU chuẩn "xính lao", Byeon Woo Seok sĩ mà khổ

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Perfect Crown chính thức lên sóng vào tối 10/4. Tập đầu tiên đã bao quát một vòng mối quan hệ giữa các nhân vật trung tâm, đặt vấn đề nhanh, gọn gàng. Rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực) càng về sau càng tăng, chạm đỉnh ở đoạn kết với 15,59%.

Ngay mở đầu, khán giả thấy rõ sự ghét bỏ dành cho tầng lớp quý tộc của Sung Hee Joo (IU). Từ khi cô còn học trung học đến khi trở thành giám đốc Castle Beauty, Hee Joo luôn bị coi thường vì thân phận thường dân lại là con ngoài giá thú. Mặc cho cô có thành tích học tập dẫn đầu hay điều hành tập đoàn đạt Top 1 doanh thu.

Sung Hee Joo ghét tầng lớp quý tộc vì những kẻ đó không giỏi hơn cô nhưng lại dễ dàng có được sự coi trọng và đãi ngộ mà đôi khi cô nỗ lực bằng mọi giá cũng không có được.

Với phương châm "thà thắng bẩn còn hơn thua hèn", Sung Hee Joo cho người "tìm phốt" của ngôi sao quảng cáo cho sản phẩm công ty đối thủ. Bản thân cô "lách luật", mặc nguyên "cây đỏ" xuất hiện lộng lẫy ở tiệc sinh nhật của Vua nhằm gây sự chú ý cho sản phẩm của Castle Beauty. Khán giả không chỉ được thấy Hee Joo đổi cảnh là đổi đồ, không mặc trùng bộ nào trong một tập mà còn thấy chiếc "mỏ hỗn" vô cùng tận của cô.

Ở bữa tiệc này, cô gặp lại Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok). Anh cố ý đến muộn, mặc triều phục (đồ đi săn bình thường) thay vì quan phục. Trong phân cảnh này, Perfect Crown làm tốt việc khắc họa thiết lập nhân vật qua những chi tiết nhỏ. Sung Hee Joo là tài phiệt hàng đầu nhưng vì là doanh nhân nên chỉ được ngồi ở hàng sau, thấp hẳn xuống và còn bị chắn tầm nhìn bởi cột lớn. Vua 8 tuổi khó chịu làm rơi mũ, ám chỉ ngai vị lung lay, không phù hợp.

Lee Ahn vừa xuất hiện đã khiến ai nấy "không dám thở mạnh". Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) khó chịu ra mặt khi thấy Lee Ahn, không kiêng dè mà chất vấn trang phục của anh trước mặt mọi người. Từ cảnh chung đầu tiên đã phản ánh không khí căng thẳng của hoàng gia từ sự dè chừng của Đại phi đối với "em chồng". Trong khi đó, tiểu quân vương muốn bày tỏ niềm yêu thích, thoải mái với Đại quân lại bị ngăn cản.

﻿ Sự yêu mến của dân chúng, kính nể của chính trị gia và doanh nhân dành cho Lee Ahn khiến Yi Rang lo sợ con trai chỉ là "Vua bù nhìn".

Ở cảnh sau, Yi Rang không kiêng dè người xung quanh mà tát mạnh Lee Ahn lúc thấy hỏa hoạn vì tưởng rằng Đại quân cho người phóng hỏa hại con trai mình. "Ngài lại định giết vua của đất nước này sao" - câu thoại nhấn mạnh vào định kiến và nỗi lo sợ của Đại phi dành cho Lee Ahn. Ở phía xa, Sung Hee Joo kinh ngạc khi chứng kiến tất cả. Có lẽ đây sẽ là lúc cô "bớt ghét" Đại quân một chút vì không ngờ người được dân chúng tôn quý nhất trong các thành viên hoàng tộc lại bị đối xử như vậy.

Không chỉ Thủ tướng Jeong Woo (Noh Sang Hyun) muốn giảm nhẹ sự việc, mà Lee Ahn cũng âm thầm muốn phân tán sự chú ý của công chúng vào vụ hỏa hoạn. Bởi 3 năm trước, tiên vương băng hà trong một vụ cháy. Họ đều không muốn sự cố bị làm lớn chuyện. Lee Ahn để mặc dân chúng bàn tán và phía hoàng gia chỉ trích vụ làm trái lễ pháp (mặc triều phục dự tiệc) chính là để mọi người ngừng suy đoán về vụ cháy.

Tập 1 Perfect Crown cũng hé lộ một phần hồi ức của Lee Ahn khi 2 lần bị cha đổi tước hiệu để "dằn mặt". Thông thường, khi bị phạt, người ta sẽ hỏi "con đã làm sai điều gì" thì Lee Ahn chỉ dám hỏi khẽ vua cha "con lại làm đúng điều gì?". Phân cảnh nhỏ nhưng khắc sâu vào tâm trí khán giả về cuộc đời không được phép vượt trội của Lee Ahn, càng thương cho anh.

Ở phía Sung Hee Joo, cô bị bố ép thực hiện "hôn nhân thương mại". Đối phương là kẻ vô dụng do phía chị dâu cô thúc đẩy. Bởi Da Young (Chae Seo An) muốn đá Hee Joo khỏi vị trí thừa kế. Chấp nhận kết hôn nhưng cô tuyên bố sẽ tự tìm chồng xứng tầm với mình. Tuy nhiên, những người ngang tầm hoặc có địa vị tốt hơn đều không mặn mà với Hee Joo vì cái danh "con thứ ngoài giá thú".

Trong phút chốc, Sung Hee Joo nảy ra ý định kết hôn với Đại quân. Đơn xin yết kiến của cô liên tục bị từ chối cho đến khi cô dùng danh nghĩa "hậu bối" để xin "tiền bối" giúp đỡ (cách xưng hô mà Lee Ahn dùng trong lần gặp lại cô ở bữa tiệc). Cuối tập 1, Hee Joo táo bạo cầu hôn.

Lời đề nghị của Hee Joo đến vừa hay đúng lúc khi Lee Ahn đã đồng ý với Đại phi sẽ kết hôn. Sau khi kết hôn, Đại quân sẽ buộc phải rời cung và khó trở về nhiếp chính thay cháu trai. Đây chính là điều Đại phi muốn. Cô không tin lời Lee Ahn, muốn anh dùng hôn nhân để chứng minh bản thân hoàn toàn đứng về phe mình và con trai.

Tuy nhiên, anh sẽ không vì lời đề nghị đến đúng lúc của Hee Joo mà đồng ý ngay. Theo preview tập 2, Lee Ahn từ chối và đưa ra điều kiện anh sẽ kết hôn vì tình yêu. Tập tiếp theo của Perfect Crown sẽ hài hước hơn khi tiểu thư Sung Hee Joo bắt đầu tán tỉnh Đại quân.

Perfect Crown gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu - thứ Bảy hằng tuần trên Disney+, MBC.