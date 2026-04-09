Cha Eun Woo bị khiếu nại, phim đóng cùng Park Eun Bin vẫn chiếu vì đã nộp đủ thuế?

HHTO - Số tiền thuế bổ sung thực tế mà Cha Eun Woo phải nộp ít hơn 20 tỷ won (con số trốn thuế mà truyền thông đặt ra ban đầu). Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa dịu lại và đã lan sang cả nhiệm vụ anh đang thực hiện khi nhập ngũ.

Tối 8/4, Cha Eun Woo đã đăng thư xin lỗi thứ hai kể từ khi bê bối trốn thuế nổ ra. Anh xin lỗi công chúng, fan và khẳng định đã nộp đủ thuế bổ sung. Ngày 9/4, theo báo cáo độc quyền của tờ Hankyung và OSEN, số tiền truy thu thuế mà Cha Eun Woo phải nộp là thuế thu nhập cá nhân.

Vì được hoàn trả phần thuế bị đánh 2 lần từ thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng mà anh đã nộp trước đó, nên thực tế, số tiền thuế bổ sung mà anh phải nộp là khoảng 13 tỷ won (hơn 230 tỷ đồng).

Trước đó, truyền thông Hàn đưa tin Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul đã tiến hành điều tra Cha Eun Woo vào đầu năm 2025, với số tiền nghi ngờ trốn thuế là hơn 20 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng). Trong lá thư đầu tiên, anh thừa nhận sai phạm, khẳng định không cố ý nhập ngũ để trốn tránh điều tra.

Dù đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng Cha Eun Woo vẫn bị Knet "ghim chặt" vì số tiền thiếu hụt quá lớn: "Nhìn cách đi bài truyền thông kìa, gì mà 'chỉ bằng một nửa' số cũ", "Vẫn là 13 tỷ won đấy, số tiền mà bao người mơ cả đời không có được", "Nộp đủ thuế rồi, vậy là phim vẫn ra mắt à", "Nghĩa là anh không phải đi tù nữa rồi?"...

Ngày 9/5, một đơn khiếu nại dân sự đã được đệ trình thông qua hệ thống kiến nghị trực tuyến của Hàn Quốc. Người này yêu cầu xem xét lại nhiệm vụ của Cha Eun Woo trong ban nhạc quân đội.

Anh từng thường xuyên được xuất hiện trước công chúng và đại diện cho hoạt động quân đội. Chủ lá đơn đề nghị ban lãnh đạo cân nhắc để Cha Eun Woo thực hiện nhiệm vụ tương tự sau khi vướng bê bối gần đây, cần giữ môi trường công bằng thay vì đặc ân cho người nổi tiếng.

Người phụ trách cổng thông tin khiếu nại điện tử cho biết đơn khiếu nại đã được chuyển cho đơn vị liên quan kiểm tra. Sau khi xác minh, họ sẽ có động thái xử lý cần thiết. Hồi tháng 1, khi sự việc mới nổ ra, một đơn khiếu nại với nội dung tương tự cũng từng được đệ trình.

Cha Eun Woo có một bộ phim chờ phát sóng là The WONDERfools, đóng chính cùng Park Eun Bin. Lấy bối cảnh năm 1999 với lời đồn về ngày tận thế đến gần, phim kể về Eun Chae Ni (Park Eun Bin) - một cô gái khó đoán, tươi sáng bất ngờ nhận được siêu năng lực. Cha Eun Woo vào vai Lee Woon Jeong, chàng trai từ Seoul đến làm việc ở tòa thị chính địa phương, một người nguyên tắc và thiếu kỹ năng giao tiếp trầm trọng.

Đầu năm nay, The WONDERfools được đồn là sẽ lên sóng vào tháng 5 năm nay. Dù vẫn đang nhận chỉ trích nghiêm trọng ở Hàn Quốc, nhưng Cha Eun Woo đã kịp hoàn thành nghĩa vụ thuế. Theo đó, The WONDERfools là series gốc của Netflix, không phải phim truyền hình chiếu đài tại Hàn, vẫn có khả năng giữ đúng lịch chiếu. Điều quan trọng là chất lượng phim, diễn xuất của Cha Eun Woo có đủ khiến khán giả tha thứ hay không.