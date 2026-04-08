Sabrina Carpenter “trộm” cúp Grammy: Phi vụ nổi loạn cùng dàn mỹ nhân đình đám

HHTO - Sabrina Carpenter chính thức phát hành MV House Tour mang màu sắc nổi loạn với sự góp mặt của hai mỹ nhân đình đám Margaret Qualley và Madelyn Cline trong một "phi vụ" đột nhập đầy táo bạo.

Không còn là nàng "IT Girl" ngọt ngào với ly Espresso quen thuộc, Sabrina Carpenter vừa chính thức tái xuất với diện mạo của một “tội phạm quyến rũ” trong MV House Tour. Đây là đĩa đơn thứ tư đến từ album Man’s Best Friend (2025), tiếp nối thành công của những bản hit trước đó như ManchildTears.

Sabrina Carpenter phát hành MV House Tour.

Với MV lần này, Sabrina không xuất hiện một mình. Cô đã rủ rê hai nữ diễn viên đình đám là Margaret Qualley và Madelyn Cline để cùng thực hiện một phi vụ đột nhập táo bạo, tạo nên một sản phẩm âm nhạc đậm chất điện ảnh và đầy rẫy những ẩn ý mỉa mai.

MV House Tour mở đầu bằng một hình ảnh đầy ám ảnh: Sabrina bước xuống từ chiếc xe van màu hồng có dòng chữ “Pretty Girl Clean-Up Crew” (tạm dịch: Đội dọn dẹp của các cô gái xinh đẹp) với đôi giày cao gót trắng dính máu. Chi tiết này ngay lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến cái kết đầy bỏ ngỏ của MV Tears trước đó, khẳng định tham vọng xây dựng một "vũ trụ âm nhạc" có tính kết nối chặt chẽ của nữ ca sĩ.

Margaret Qualley và Madelyn Cline xuất hiện trong MV House Tour.

Dưới sự đồng đạo diễn của chính Sabrina và Margaret Qualley, MV biến một chuyến tham quan dinh thự xa hoa thành màn trộm cắp công khai. Bộ ba mỹ nhân thản nhiên lục lọi trang sức, thử những bộ cánh đắt tiền và vơ vét tiền mặt. Giữa không gian phóng túng và hài hước, Sabrina Carpenter hiện lên đầy quyến rũ và khiêu khích, đúng với tinh thần của ca khúc được đánh giá là táo bạo nhất album lần này. Đúng phong cách hài hước pha lẫn kinh dị của Sabrina Carpenter, MV kết thúc bằng một cú twist gây sốc khi bộ ba vô tình cán qua một người đi đường trong lúc tẩu thoát.

MV được đồng đạo diễn bởi chính Sabrina và Margaret Qualley.

Chi tiết gây xôn xao nhất trong MV chính là phân cảnh Sabrina “cuỗm” lấy chiếc cúp Grammy. Đây được xem là lời phản hồi trực diện và đầy cá tính của cô sau mùa giải Grammys 2026 vừa qua. Dù album Man’s Best Friend và bản hit Manchild nhận được hàng loạt đề cử quan trọng như Album of the Year (Album của năm) hay Record of the Year (Bản thu âm của năm), Sabrina lại hoàn toàn trắng tay. Hình ảnh cô thản nhiên lấy đi chiếc cúp trong MV như một cách khẳng định: Nếu Viện Hàn lâm không trao giải, cô sẽ tự mình “lấy” nó theo cách ngông cuồng nhất.

Dù trắng tay tại Grammys 2026, Sabrina Carpenter đã có màn biểu diễn viral toàn cõi mạng.

Việc tung MV ngay trước thềm Coachella 2026 được xem là một bước đi chiến lược. Với vai trò headliner vào ngày 10/4, Sabrina Carpenter đang trên đà khẳng định vị thế của thế hệ ngôi sao nhạc Pop kế tiếp trên quy mô toàn cầu. Từ một nghệ sĩ trẻ tạo dấu ấn tại sân khấu Coachella 2024 với bản hit Espresso, chỉ sau hai năm, cô đã vươn lên trở thành headliner của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Xem thêm

Cùng chuyên mục