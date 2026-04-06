XO, Kitty mùa 3: "Gia vị" có cả tình yêu lẫn tình bạn, nhưng vẫn thiếu thiếu

HHTO - Mùa 3 của “XO, Kitty” theo chân cô út nhà Song Covey khám phá năm học cuối ở Seoul (Hàn Quốc), trả lời câu hỏi trái tim Kitty thuộc về ai hay tương lai sẽ dẫn Kitty đi đến phương trời nào.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Câu chuyện của XO, Kitty 3 tiếp nối ngay khoảnh khắc kết thúc của mùa 2, khi Kitty (Anna Cathcart) đề nghị được đi cùng Min Ho (Lee Sang Heon). Các fan của “thuyền” Kitty-Min Ho hy vọng rằng cả hai sẽ dành trọn mùa Hè bên nhau khi cùng đi lưu diễn, xác nhận tình cảm và chính thức đặt tên cho mối quan hệ. Đó cũng là điều mà Kitty và Min Ho thầm mong, nhưng thực tế lại luôn không được như mong đợi.

Thay vì có cả mùa Hè để tỏ tình, thực tế “Lọ Lem” Kitty chỉ có mười mấy tiếng trong chuyến du ngoạn Busan. Bởi sau đó, Min Ho sẽ lên đường cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, còn Kitty phải bay sang New York. Quả là mười mấy tiếng hỗn loạn khi các cơ hội tỏ tình đều bị gián đoạn bởi một lý do nào đó, còn đồng hồ thì không ngừng tích tắc cho biết thời gian đang trôi đi vùn vụt. Dù vậy, mọi thấp thỏm đều được đền đáp khi Kitty và Min Ho trao nhau nụ hôn đầu kịp lúc trước khi chuông đồng hồ điểm giờ vang lên.

Tuy nhiên, vừa mới xác nhận tình cảm nhưng Kitty và Min Ho đã phải tạm xa nhau cả mùa Hè. Min Ho tin rằng ba tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, còn Kitty thì biết rằng trong ba tháng ngắn ngủi đó có thể sẽ xảy ra những chuyện làm thay đổi mọi thứ. Kết quả là Min Ho đúng, nhưng Kitty cũng không sai.

Kết thúc mùa Hè, Kitty cũng như Min Ho và bạn bè trở lại trường quốc tế KISS cho năm học cuối cấp. Đã đến lúc mỗi nhân vật phải nghĩ về con đường tương lai. Không chỉ là họ phải chọn trường đại học nào, theo đuổi nghề nghiệp nào, mà còn là họ sẽ ở đâu tiếp theo khi hành trình này kết thúc.

Riêng đối với Kitty, cô sẽ phải lựa chọn học đại học ở Seoul hay ở New York, và liệu rằng Min Ho sẽ ở đâu trong “tương lai” mà cô đang hướng đến. Và ngược lại, Kitty sẽ ở đâu trong “tương lai” của Min Ho?

Có thể nói, sang mùa 3, tình trạng “tim mạch” của Kitty đã ổn định hơn. Cô út nhà Song Covey không còn loay hoay khám phá những sắc thái phức tạp về giới tính của mình, không mắc kẹt giữa chuyện tình cảm tay ba, không khổ sở vì mất đi tình đầu (dù là hiểu lầm) hay phải yêu đơn phương… Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện tình yêu sẽ bớt rắc rối hơn ngay cả khi nó đã thuận chiều. Sau những giây phút ngọt ngào ban đầu, “thuyền” Kitty-Min Ho phải vượt qua không ít sóng gió, mà trong đó vấn đề lớn nhất là dường như thế giới của Kitty và Min Ho quá khác biệt.

Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi tuổi teen chắc chắn là một trong những điểm thu hút khán giả nhất của XO, Kitty. Ngoài Kitty-Min Ho, các cặp đôi khác cũng có những giây phút ngọt ngào và sóng gió riêng. Tuy nhiên, phải nói rằng tuyến tình cảm trong XO, Kitty 3 lại có phần “nhạt” hơn hai mùa trước và có đôi chỗ chưa được thỏa đáng, hoặc khiến người xem thực sự cảm thấy thỏa mãn.

Ví dụ mâu thuẫn giữa Kitty và Min Ho được đặt ra khá lớn nhưng lại được giải quyết khá nhẹ nhàng trong tập cuối. Hay kết nối giữa Dae và Eunice chưa cho khán giả thấy rõ sự sâu sắc thì cả hai đã sẵn sàng tiến sang một trang xa hơn.

Bù lại, tình bạn của cả nhóm là điểm cộng lớn của XO, Kitty 3. Trong mùa phim này, họ giận dỗi nhau, thậm chí là cãi vã, nhưng phần lớn là động viên và hỗ trợ nhau trong những bước ngoặt quan trọng lớn lao. Như sinh nhật tuổi 18, bước đầu tiên của sự nghiệp, “hố đen” đầu tiên của đời sống trưởng thành… Năng lượng rạng rỡ, hạnh phúc của nhóm bạn tràn ngập trong mọi cảnh quay chung, tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào ấm áp khó quên không chỉ với chính họ mà còn với cả người xem.

Trong XO, Kitty 3, Kitty vẫn giữ nguyên sức hút của mình. Người xem có thể thấy Kitty quá phiền và ghét cô ngay lập tức, nhưng chỉ một lát sau họ lại thấy mình tha thứ cho Kitty và yêu mến cô lại ngay. Bởi Kitty quá gần gũi và tràn đầy nhiệt huyết, đến mức họ không thể không bị cô ảnh hưởng hay bị cuốn vào nguồn năng lượng tưởng chừng vô tận của cô.

Sự hoạt bát của Kitty có thể gây ra một số tình huống khó đỡ, tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người của Kitty có thể khiến Kitty đôi lúc phạm sai lầm; nhưng Kitty luôn sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Kitty không trốn tránh, không đổ lỗi, luôn sẵn sàng đón nhận hậu quả và không ngừng tìm cách sửa lỗi. Phải nói rằng đó là một tinh thần tuyệt vời.

Là phần phim ngoại truyện phát triển từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy), XO, Kitty không bao giờ bỏ qua cơ hội nhắc nhớ đến phần phim gốc. Ở mùa 2, Peter Kavinsky (Noah Centineo) đã xuất hiện với vai trò khách mời, và mùa 3 là Lara Jean (Lana Condor).

Điều đáng khen là sự xuất hiện này không chỉ được dùng như yếu tố hoài niệm, hay “câu khách”, mà nó nhắc đến điều tuyệt vời nhất của gia đình Song Covey - tình cảm gia đình, sự khắng khít giữa các chị em gái. Kitty và Lara Jean nhắc khán giả nhớ rằng dù có ở cách xa nhau đến đâu, hay trời đất dường như đều sụp xuống như thế nào đi chăng nữa, thì gia đình vẫn sẽ luôn bên cạnh và giúp chúng ta đứng vững.

Toàn bộ 8 tập phim của XO, Kitty 3 đã có mặt trên Netflix.