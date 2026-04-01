GREY D mở “Ánh Sáng” định hình thế giới âm nhạc riêng, được Trấn Thành khen

HHTO - GREY D chính thức ra mắt album đầu tay, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt về tư duy âm nhạc sau thời gian vắng bóng khỏi showbiz.

Sau hai năm "ở ẩn", GREY D chính thức trở lại với Side A - Ánh Sáng, mở ra chương đầu tiên của album ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM. Không đơn thuần là một sản phẩm mới, đây là bước chuyển mình mang tính định hình - nơi nam nghệ sĩ kiến tạo thế giới âm nhạc riêng, đồng thời tái định vị mình trên dòng chảy V-Pop.

Dự án ra mắt vào đúng 11:11 - con số mang tính biểu tượng của sự thức tỉnh, giống một nghi thức khai mở: nơi GREY D bước ra khỏi vùng an toàn của một “hoàng tử nhạc số”,

Phần nhìn - Một “thế giới Howl” mang đậm tính cá nhân

Nếu phải mô tả Ánh Sáng bằng hình ảnh, đó sẽ là một thế giới điện ảnh - nơi ranh giới giữa thực và mộng liên tục được "nới lỏng". Thế giới GREY D dựng nên mang tinh thần của những miền tưởng tượng như Lâu Đài Bay Của Howl, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào một giấc mơ có thật.

Những khung cảnh ngỡ như "miền đất hứa" trong MV.

Từng chi tiết trong dự án - từ bộ tứ nhân vật Hỷ, Nộ, Ái, Ố mà GREY D gặp trên hành trình, đến tấm bản đồ thất lạc - đều được cài cắm có chủ đích, góp phần hoàn thiện một thế giới mang tính biểu tượng rõ nét. Đặc biệt, phần nhìn trong lead single Hóa Ra… cho thấy sự đầu tư đồng bộ và nhất quán trong tư duy kiến tạo không gian nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

Từ MV đến tổng thể nhận diện, mọi yếu tố đều được sắp đặt để phục vụ cho một “vòng tròn cảm xúc” xuyên suốt album.

Trong không gian đó, GREY D xuất hiện như một “lữ khách” đang di chuyển qua nhiều tầng không gian và trạng thái khác nhau. Không còn bị đóng khung trong mỹ từ “hoàng tử nhạc số”, mà là một GREY D ở phiên bản “rất là anh ấy” hơn - nơi nam ca sĩ gần với bản ngã nghệ sĩ của mình hơn bao giờ hết.

Hình tượng khác với trước đây của GREY D, nhưng lại là phiên bản "GREY D" nhất.

Theo chia sẻ từ ekip sáng tạo, cấu trúc dự án được phát triển dựa trên hình tượng vòng tròn Tarot - biểu trưng cho chu kỳ vận động của đời sống, nơi mỗi giai đoạn là một bước chuyển trong hành trình nhận thức. Trong đó, Ánh Sáng đại diện cho khởi đầu và quá trình học cách yêu, còn Màn Đêm đi sâu vào những đổ vỡ, mở ra khả năng tái sinh.

Hai phần của album như hai cánh cửa, mỗi cánh mở ra một “bản thể” khác của GREY D - nơi nam ca sĩ liên tục chuyển mình giữa ánh sáng và bóng tối.

Không dừng lại ở mức minh họa, phần hình ảnh còn được trau chuốt theo hướng giàu tính điện ảnh, mỗi khung hình đều được chăm chút về bố cục và ánh sáng, đến mức có thể dừng màn hình điện thoại lại ở bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đủ tạo thành một "ảnh nền" hoàn hảo.

GREY D không chỉ kể chuyện bằng âm nhạc, mà còn bằng hình ảnh.

Phần nhạc - Dòng chảy cảm xúc thay cho cấu trúc

Về âm nhạc, Side A lựa chọn một hướng đi tương đối “ngược dòng”. Thay vì tập trung vào cao trào hay điểm nhấn dễ nhớ, GREY D xây dựng album như một dòng chảy liên tục.

Bảy ca khúc không tách rời mà liên kết, chuyển tiếp tự nhiên, tạo nên một trải nghiệm liền mạch.

Các chất liệu âm thanh mang tính mộc như guitar, bộ gõ nhẹ, chuông gió được phối hợp cùng piano và dàn dây, tạo nên một không gian giàu “nhịp thở”. Âm nhạc không dẫn dắt hay áp đặt cảm xúc, mà chủ động mở ra những khoảng lặng để người nghe tự do cảm nhận. Chính sự tiết chế này giúp Ánh Sáng giữ được sự mềm mại, dễ chịu nhưng không hời hợt, ngược lại còn tạo dư âm kéo dài sau mỗi lần nghe.



Giai điệu "chữa lành" cũng những ca từ đôi phần "ngẫu hứng" giúp tạo nên một tổng thể album đậm tính nghệ sĩ.

Từ Hóa Ra… mang tính “khai mở”, đến Yêu Em Như… giàu năng lượng bản năng, rồi Mộng Tình và Đôi Mắt Kẻ Tình Si - nơi cảm xúc dần lan rộng và trở nên phức tạp hơn, toàn bộ Side A vận hành như một "đường cong" cảm xúc có chủ đích. Đáng chú ý, phần kết với Hơi Thở Của Gió không khép lại mà để ngỏ, đóng vai trò như một nhịp chuyển, dẫn dắt người nghe bước sang chương tiếp theo. Tất cả được “nhào nặn” bởi chính GREY D, tạo nên một tổng thể mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

"Nhịp cầu" cảm xúc đưa người nghe bước đi nhịp nhàng qua từng track của album.

Để album mang đậm tinh thần cá nhân nhất, GREY D trực tiếp tham gia vào hầu hết các khâu sáng tạo - từ sáng tác, thể hiện đến sản xuất và định hướng âm nhạc. Sự đồng hành của các nhà sản xuất như WOKEUP, 2pillz và NewL không chỉ bổ trợ về mặt kỹ thuật, mà còn góp phần mở rộng biên độ âm thanh, giúp album chạm đến nhiều tầng cảm xúc khác nhau nhưng vẫn giữ được sự liền mạch trong tổng thể.

Bên cạnh sở hữu đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, GREY D cũng tự tham gia vào toàn bộ khâu hậu kỳ.

Đặc biệt, dự án lần này của GREY D cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới nghệ sĩ. MC Trấn Thành dành cho nam nghệ sĩ những mỹ từ đáng chú ý: “Văn minh, thông minh, quốc tế, tình và đầy tính nghệ sĩ” - một nhận định cho thấy sự nhìn nhận không chỉ ở âm nhạc mà còn ở tư duy làm nghề. Trong khi đó, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ rằng khi nghe album này, nam nhạc sĩ như "Alice lạc vào xứ thần tiên, hay như Sophie bước vào thế giới của Howl".

Những đánh giá này phần nào phản ánh đúng tinh thần của dự án.

Side A - Ánh Sáng không được tạo ra để chạy theo hiệu ứng nhất thời, mà là một bước đặt nền có chủ đích. Khi “ánh sáng” đã được thắp lên, Màn Đêm không chỉ là phần tiếp nối, mà trở thành phép thử cho độ sâu và độ bền của thế giới nghệ thuật mà GREY D đang kiến tạo.