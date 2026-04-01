Hoa hậu đóng phim: Tiểu Vy "bỏ túi" 4 dự án điện ảnh, thêm một nàng hậu chào sân

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Vài năm gần đây, màn ảnh rộng chào đón sự gia nhập của nhiều diễn viên "tay ngang" - là những người đẹp đạt ngôi vị cao bước ra từ các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thiên Ân... Trên đường đua này, ai đang sở hữu nhiều dự án và đạt thành tích cao nhất?

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Từ năm 2022, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã có tác phẩm đầu tay ở mảng điện ảnh khi góp mặt trong phim Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Sau đó, Tiểu Vy có màn xuất hiện chớp nhoáng ở đoạn kết trong phim Mai (2024) của đạo diễn Trấn Thành.

Năm 2025, Hoa hậu Trần Tiểu Vy được đạo diễn Trấn Thành "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính phim Bộ Tứ Báo Thủ. Ra mắt dịp Tết, dự án do Tiểu Vy đóng cặp cùng Quốc Anh nhanh chóng cán mốc trăm tỷ, giữ Top 1 doanh thu phòng vé thời điểm đó. Hóa thân vào nhân vật Quỳnh Anh, Tiểu Vy đưa khán giả trải qua nhiều tầng cảm xúc từ nhí nhảnh, "trẻ con" đến cam chịu và "bốc hỏa" khi "giọt nước tràn ly".

Bộ phim do Tiểu Vy đóng chính đạt doanh thu hơn 332 tỷ đồng, khán giả dần thay đổi cách nhìn về định kiến "hoa hậu đóng phim".

Trở lại sau hơn một năm, người đẹp gốc Quảng Nam giới thiệu đến khán giả tác phẩm điện ảnh thứ tư mang tên Ốc Mượn Hồn, dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 6/2026. Trước hành trình mới, Tiểu Vy bày tỏ: "Làm phim không đơn thuần là những khung hình lung linh trên màn ảnh. Có những cảnh quay là những lần phải tự đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Nhưng cũng nhờ vậy, Vy học được cách lì hơn một chút, sâu hơn một chút, và hiểu nhân vật nhiều hơn".

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân

Cuối năm 2024, Đoàn Thiên Ân chính thức lấn sân sang diễn xuất với vai diễn Bảy Loan trong phim Công Tử Bạc Liêu. Cột mốc đánh dấu màn thử sức ở địa hạt phim ảnh của Thiên Ân được đạo diễn Lý Minh Thắng đánh giá cao về năng khiếu, tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

Đến vai diễn thứ hai ở Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hoa hậu Thiên Ân vào vai Thúy Vân - một cô gái mang nội tâm phức tạp. Bộ phim do đạo diễn Thu Trang cầm trịch đã giúp Thiên Ân gặt hái nhiều thành công: "Bỏ túi" vai diễn trăm tỷ đầu tiên, hai chiếc cúp danh giá tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh hạng mục điện ảnh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn và Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ: "Trở thành một diễn viên thực thụ là ước mơ lớn nhất của đời Ân và chiếc cúp này chính là động lực để em phải cố gắng nhiều hơn nữa, không ngừng hoàn thiện mình để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người".

Nụ Hôn Bạc Tỷ có tổng doanh thu hơn 211 tỷ đồng trước khi chính thức rời rạp.

Năm nay, Thiên Ân "lột xác" hình ảnh trong phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực - thủ vai một ma sơ, có chuyện tình yêu đầy trắc trở. Sau những suất chiếu đầu tiên, phim nhận về phản hồi tích cực, nhiều khán giả "truyền miệng", đánh giá khả năng diễn xuất của Thiên Ân tiến bộ rõ rệt.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh - Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Là một trong những nàng hậu sớm lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Lương Thùy Linh ra mắt khán giả với vai Như trong phim Chiếm Đoạt (2023). Dù vai diễn không thuộc tuyến nhân vật chính, song hình tượng nữ "tổng tài" mà Lương Thùy Linh xây dựng được khán giả nhận xét hợp vai.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương ghi danh là tân binh tiếp theo của làng điện ảnh với dự án phim Trùm Sò, ra rạp dịp lễ 30/4. Người đẹp chia sẻ: "Một cơ duyên đã đưa Phương đến với vai diễn Thị Hến. Phương luôn trân trọng từng lần được xuất hiện trước khán giả, bởi đó không chỉ là cơ hội để gắn kết mọi người, mà còn mở ra nhiều hành trình và những điều thú vị phía trước". Khán giả đặt kỳ vọng nàng hậu Gen Z sẽ có màn thể hiện ấn tượng trên hành trình theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ "đa-zi-năng".

Á hậu Minh Kiên

Sau 3 năm kể từ ngày đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam, Huỳnh Minh Kiên gây bất ngờ khi poster phim Bus: Chuyến Xe Một Chiều công bố cô là nữ chính. Người đẹp sinh năm 2004 cho biết đã từng đi qua vô số buổi thử vai, từng hoang mang với giấc mơ điện ảnh trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

"Đây là vai diễn đầu tay, cũng là lần đầu em "chạm ngõ" điện ảnh nên chắc chắn sẽ còn những bỡ ngỡ và thiếu sót. Em rất mong nhận được những lời góp ý, chia sẻ từ các anh chị đi trước để em có thể học hỏi và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn" - Minh Kiên bộc bạch.

#Hoa hậu #diễn viên #Trần Tiểu Vy #Đoàn Thiên Ân #Lương Thùy Linh #Huỳnh Nguyễn Mai Phương #Huỳnh Minh Kiên #Ốc Mượn Hồn #Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Xem thêm

Cùng chuyên mục