Nhà Chín Muồi, UPRIZE xuất ngoại, chiêu đãi khán giả với "ê hề tiểu phẩm"

Trương Quỳnh Như - Vân Anh
HHTO - Những ngày cuối tháng 3, dàn "Anh tài" nhà Chín Muồi, nhóm UPRIZE và "Chị đẹp" Trang Pháp đồng loạt có lịch trình ở nước ngoài, từ biểu diễn, tham gia show đến ghi hình chương trình.

Nổi bật trong đó là màn hội ngộ của nhà Chín Muồi - bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 - tại showcase diễn ra ở Sydney (Úc) vào ngày 29/3. Với đầy đủ 8 thành viên gồm: S.T Sơn Thạch, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát và Thiên Minh, sân khấu này đánh dấu dịp hiếm hoi cả nhóm đoàn viên và cùng biểu diễn sau thời gian dài tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Không chỉ mang đến các tiết mục âm nhạc cá nhân lẫn nhóm, Chín Muồi còn "chiêu đãi" khán giả bằng loạt "tiểu phẩm" cực duyên dáng. Nhân dịp này, nhóm cũng hé lộ kế hoạch phát hành photobook, merchandise online và "úp mở" về lần hội ngộ tiếp theo tại TP.HCM.

Chín Muồi đoàn viên khiến các Bát Con, Gai Con không khỏi xúc động. Ảnh: FBNV.
Chín Muồi đã mang đến một bữa tiệc giác quan bùng nổ. Nguồn: @gcent.aus

"Chị đẹp" Trang Pháp mới đây cũng lên đường tham gia Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc - phiên bản gốc của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió. Nữ ca sĩ cho biết quyết định này đến từ mong muốn tiếp tục học hỏi, làm mới bản thân, vượt qua những hoài nghi để bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Việc cô xuất hiện ở vị trí trình diễn cuối cùng trong phần chào sân cũng khiến khán giả đặc biệt kỳ vọng. Với kinh nghiệm sân khấu, khả năng hát, rap và vũ đạo, Trang Pháp được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá nhất của show Đạp Gió năm nay.

Khán giả kỳ vọng vào hành trình của Trang Pháp tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Cùng thời điểm, UPRIZE cũng đang có chuyến đi Hàn Quốc từ ngày 27/3, với điểm dừng chân đầu tiên là Gangneung. Đây là lần đầu tiên nhóm ra nước ngoài với tư cách một nhóm nhạc. Theo kế hoạch, các thành viên sẽ ở lại đến ngày 3/4 để ghi hình cho một số dự án. Trong đó, có thông tin cho rằng nhóm tham gia một chương trình du lịch theo hướng "chữa lành", xoay quanh trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên địa phương. Với nhiều khán giả, chuyến đi lần này còn giống một hành trình trải nghiệm, nơi 7 chàng trai có thể vui chơi, khám phá, để từ đó trở nên gắn kết hơn.

Người hâm mộ "cười xỉu" với độ "quậy" của UPRIZE. Ảnh: UPRIZE.
Trương Quỳnh Như - Vân Anh
