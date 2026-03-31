Thực hư danh sách 33 Anh Tài tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2

HHTO - Ngay sau khi nhà sản xuất xác nhận sự trở lại của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào tháng 6 tới, một "cơn bão" tin đồn về đội hình 33 Anh Tài mùa 2 bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội, khiến các Gai Con đứng ngồi không yên.

Sức nóng từ dư âm của mùa đầu tiên còn chưa hạ nhiệt thì tối 30/3, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ xác nhận sẽ chính thức trở lại với mùa 2 vào tháng 6 tới. Thông tin trên nhanh chóng làm dậy sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội, khiến các Gai Con phải "nói chuyện về nhiều". Sự thành công ngoài mong đợi của mùa đầu tiên không chỉ đặt ra kỳ vọng lớn cho khán giả mà còn tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi về những gương mặt tiếp theo sẽ gia nhập “gia tộc” đình đám này.

Ngay sau khi thông tin trên được xác nhận, các danh sách được cho là đội hình 33 Anh Tài sẽ góp mặt tại mùa 2 bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên nền tảng Threads, người hâm mộ đang tích cực dự đoán những cái tên đình đám từ những nghệ sĩ gạo cội đến các ngôi sao trẻ đang lên. Dù phía nhà sản xuất vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ thông tin xác thực nào về dàn thí sinh, các tin đồn này vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả suốt đêm.

Điểm khiến các danh sách này trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt khán giả chính là những “động thái lạ” của các nghệ sĩ trong thời gian gần đây. Nhiều gương mặt nằm trong diện nghi vấn đã liên tục "thả hint" về việc tham gia chương trình qua các bài đăng ẩn ý trên trang mạng xã hội. Việc những cái tên này xuất hiện trùng khớp trong các bản danh sách “rò rỉ” càng khiến người hâm mộ tin rằng đội hình mùa 2 sẽ thực sự là một cú nổ lớn với sự kết hợp của nhiều cá tính âm nhạc khác nhau.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng hài hước đặt câu hỏi rằng với việc để lộ quá nhiều dấu hiệu “nhập cuộc”, liệu các Anh Tài này đã phải nhận biên bản cảnh cáo từ NSX hay chưa. Dù thực hư của những danh sách này vẫn còn là một ẩn số, nhưng rõ ràng sức hút của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 đang lớn hơn bao giờ hết, hứa hẹn một mùa Hè rực cháy với những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.