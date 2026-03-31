Dự đoán ATVNCG mùa 2: Dàn "phù thủy" tạo hit và các rapper gai góc "lên sàn"

HHTO - Liệu khi bước ra khỏi phòng thu hay thế giới Underground gai góc để đứng dưới ánh đèn sân khấu đại chúng, những cá tính khác biệt này sẽ thể hiện ra sao để chinh phục số đông khán giả?

Andree Right Hand

Việc Andree Right Hand tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 được dự đoán sẽ là một sự kết hợp bùng nổ giữa làng nhạc Rap và sân khấu giải trí đại chúng. Không còn ngồi ghế ban giám khảo ở những cuộc thi nhạc Rap, "Anh Bâu" bước vào chương trình với thứ vũ khí quen thuộc: Flow mượt mà và phong thái "ngông" tự tin.

Khán giả mong chờ một Andree mang tinh thần Hip-Hop vừa bụi bặm vừa hào nhoáng, sẵn sàng thử thách những khuôn mẫu trình diễn truyền thống. Đây sẽ là câu trả lời cho việc một rapper kỳ cựu làm chủ cuộc chơi bằng sức hút cá nhân thay vì những dàn dựng màu mè.

Double2T

Sau khi trở thành quán quân Rap Việt mùa 3, Double2T trở thành cái tên rapper được săn đón nồng nhiệt tại các sân khấu lớn. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2024-2025, anh chàng trầm lắng hẳn với tần suất ra nhạc “nhỏ giọt”.

Nếu góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, đây sẽ là cơ hội để Double2T đánh dấu màn trở lại rõ nét hơn. Khán giả kỳ vọng một lần “tái xuất”, nơi “Người miền núi chất” không chỉ giữ màu sắc Tây Bắc quen thuộc mà còn thể hiện tư duy âm nhạc trưởng thành hơn sau thời gian dài “ở ẩn”.

Rabbit Run và Quách Văn Thơm (Da LAB)

Dù được biết đến qua những bản hit thanh xuân nhẹ nhàng cùng Da LAB, Rabbit Run và Quách Văn Thơm thực chất đều xuất thân từ cộng đồng rapper Underground tại Hà Nội. Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng bộ đôi sẽ tạm gác hình ảnh quen thuộc để trở lại với màu sắc gai góc, đậm chất rap hơn tại mùa 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đây cũng là cơ hội để cả hai khẳng định dấu ấn cá nhân khi đứng tách khỏi cái tên Da LAB vốn đã quá quen thuộc với khán giả đại chúng. Liệu sự gai góc của quá khứ, kết hợp với khả năng tạo hit qua nhiều năm, có giúp bộ đôi tạo nên những màn đối đầu kịch tính trên hành trình “vượt chông gai”?

Rabbit Run (bên trái) và Quách Văn Thơm (ở giữa) là 2 mảnh ghép của Da LAB.

Mew Amazing

Đứng sau loạt hit đình đám như Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân hay 906090 của Tóc Tiên, Mew Amazing vốn nổi tiếng với khả năng biến hóa, nhào nặn cấu trúc bài hát thông minh và ca từ có sức nặng. Đến với chương trình, anh được kỳ vọng sẽ mang nguyên vẹn tư duy của một nhà sản xuất thực thụ lên sân khấu, biến mỗi tiết mục thành một sản phẩm âm nhạc có chiều sâu về mặt thông điệp lẫn hòa âm phối khí.

Điều mọi người tò mò nhất chính là cách Mew trực tiếp bước lên ánh đèn sân khấu, rời khỏi phòng thu quen thuộc. Đây là lúc để anh chứng minh bản lĩnh của một người nắm giữ "linh hồn" các ca khúc khi phải trực tiếp trình diễn.

Châu Đăng Khoa

Nếu Mew Amazing thiên về sự phá cách trong cấu trúc bài hát thì Châu Đăng Khoa là đối trọng hoàn hảo với tư duy sản xuất cực nhạy với thị hiếu đại chúng. Chủ nhân của những bản hit như Người Lạ Ơi hay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh biết cách tạo ra những giai điệu bắt tai và công thức sản xuất "bách phát bách trúng".

Sự xuất hiện của Châu Đăng Khoa tại chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những ca khúc càn quét các bảng xếp hạng và tạo loạt trend bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Đây không chỉ là cuộc thi, mà còn là nơi Châu Đăng Khoa thể hiện khả năng biến hóa âm nhạc để chinh phục số đông khán giả.

14 Casper

Đứng cạnh hai nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu là Mew Amazing và Châu Đăng Khoa, 14 Casper đại diện cho tư duy âm nhạc của thế hệ producer trẻ với phong cách đầy trực diện. Anh sở hữu khả năng nhào nặn những giai điệu lo-fi và pop-ballad mang đậm tính tự sự, chạm đúng tâm lý của khán giả hiện đại.

14 Casper chính là người đứng sau ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? từng gây bão tại sân khấu mùa 1. Sự xuất hiện của anh tại mùa 2 hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, tạo nên những "cú nổ" lớn bằng chính sự mộc mạc và tư duy sản xuất tỉ mỉ.