Hồ Đông Quan rớt "miếng lạnh", Thái Lê Minh Hiếu "ê hề tiểu phẩm" hội ngộ SWAN, lighT

Vân Anh (tổng hợp)

HHTO - Bốn nghệ sĩ độc lập nhà SYE gồm Hồ Đông Quan, SWAN, Thái Lê Minh Hiếu và lighT đã có dịp hội ngộ, cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua và mang đến cho khán giả loạt "tiểu phẩm" duyên dáng.

Tại talkshow Ở Đây Có Ai?, 4 nghệ sĩ độc lập của SYE gồm Hồ Đông Quan, SWAN, Thái Lê Minh Hiếu và lighT đã có dịp ngồi lại trò chuyện và nhìn lại hành trình đã qua. Các nghệ sĩ cũng có những chia sẻ về bản thân và hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Thái Lê Minh Hiếu mang đến những "tiểu phẩm" duyên dáng, Hồ Đông Quan góp "miếng lạnh",... Chính sự thoải mái, tự nhiên đó khiến khán giả cảm nhận rõ sự gắn kết giữa bốn nghệ sĩ. Như Hồ Đông Quan chia sẻ: "Những dịp mà được ngồi đầy đủ bốn anh em ở đây là những dịp mà mình cảm thấy rất vui, nhiều năng lượng trẻ, mình cảm thấy được hồi sinh". Có lẽ đã cùng đi qua một chặng đường đủ dài nên họ ngày càng trở nên thân thiết, khiến fan còn gọi vui là nhóm "UPD4TE", bên cạnh UPRIZE.

Thái Lê Minh Hiếu lựa chọn "bất hạnh trong căn biệt phủ" hơn là cuộc sống nghèo nhưng vui. Nguồn: MZ News.
Khán giả thích thú với tương tác "chí chóe" của đôi bạn đồng niên 2K2 SWAN - Minh Hiếu. Nguồn: MZ News.

Sau khi SWAN mở màn với MV có lẽ, khán giả cũng mong chờ những sản phẩm tiếp theo từ 3 nghệ sĩ còn lại. Dù chưa có kế hoạch cụ thể, cả bốn đều cho biết nếu có cơ hội ra mắt sản phẩm chung thì hoàn toàn sẵn sàng.

Về câu chuyện "tài nguyên", dù cùng trực thuộc SYE, nhưng UPRIZE và bốn nghệ sĩ độc lập có định hướng khác nhau nên cách phân bổ cơ hội, lịch trình cũng khác. Ê-kíp vận hành cũng có sự khác biệt. UPRIZE có lộ trình rõ ràng theo hướng nhóm nhạc, còn bốn nghệ sĩ độc lập vẫn đang trong quá trình tìm kiếm màu sắc riêng.

Sau tất cả, điều dễ thấy nhất vẫn là sự ủng hộ mà dàn Tân Binh Thăng Cấp dành cho nhau. Không quá ồn ào, nhưng đủ để khán giả cảm nhận được tình cảm chân thành ở họ - điều mà người hâm mộ trân quý nhất.

Người hâm mộ kỳ vọng vào hành trình sắp tới của 4 chàng trai trẻ. Ảnh: SYE.
Vân Anh (tổng hợp)
#hồ đông quan #thái lê minh hiếu #swan #light #nghệ sĩ độc lập sye #nhóm update

