Trương Nguyệt, Tôn Di và những cái tên Trang Pháp phải "dè chừng" ở Đạp Gió 2026

HHTO - Từ độ nhận diện sẵn có, thiện cảm khán giả và ấn tượng sau vòng trình diễn cá nhân (solo), đây là những "con tướng" đáng gờm ở "Đạp Gió 2026" (tên cũ: Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng).

Tôn Di

Tôn Di từng có sự nghiệp rạng rỡ khi mới vào nghề, mang về giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải nhờ vai chính trong phim điện ảnh Hoan Ái. 5 Năm Chờ Đợi Chim Di Trú và Bởi Vì Được Gặp Em liên tiếp đưa Tôn Di chạm đến đỉnh cao. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sóng gió với Đổng Tử Kiện khiến sự nghiệp cô đuối dần.

Nhan sắc "hack tuổi" của Tôn Di.

Có nhan sắc và kỹ năng trình diễn ổn, Tôn Di đang là một trong những cái tên được bàn luận nhiều nhất sau khi "Đạp Gió 2026" lên sóng.

Sau khi ly hôn, Tôn Di nỗ lực lấy lại hào quang nhưng đầy chật vật và vẫn chưa thể thoát khỏi tin đồn bị thế lực của mẹ chồng kiềm hãm. Tham gia Đạp Gió 2026, Tôn Di ngay lập tức trở thành nhân tố sáng giá sau buổi livestream đầu tiên (vòng trình diễn solo). Sân khấu của cô có điểm lọt Top 10 cao nhất. Thần thái biểu diễn và nhan sắc sáng bừng trong fancam khiến dân mạng xuyến xao.

Ở buổi livestream trình diễn solo thứ 2, fan phát hiện Tôn Di mặc áo thun quần da beo, ngồi gác chân, khoanh chân khi máy quay không bắt cận. Khoảnh khắc vô tư như ở nhà xem TV của cô khiến dân mạng bật cười, đồng cảm vì các "tỷ tỷ" hẳn rất mệt vì phải ghi hình trực tiếp liên tục nhiều giờ trong 2 ngày liên tiếp. Dự đoán, tính cách của Tôn Di được bộc lộ ở hậu trường, tập luyện sẽ là điểm "hút fan" khác ngoài khả năng trình diễn.

Trương Nguyệt

Trương Nguyệt không phải cái tên được nhắc đến quá nhiều trước khi Đạp Gió 2026 công chiếu. Tuy nhiên, Cnet đang đổ dần sự chú ý về cô và thậm chí nhận xét cô có thể vào thẳng danh sách "tỷ tỷ" thành đoàn ở chung kết. Với 505 điểm, cô đang là thí sinh có bình chọn cao thứ 3 sau vòng trình diễn solo.

Trương Nguyệt tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh (BDA - Beijing Dance Academy), tham gia chương trình sống còn Burn U5 (2017), thành công lọt vào đội hình nhóm nữ chiến thắng, sau đó từng bước lấn sân qua diễn xuất. Đó là lý do vì sao Trương Nguyệt có khả năng trình diễn vững vàng và khí chất "chị đại" cuốn hút khó rời mắt ngay từ vòng đầu tiên.

Trương Nguyệt được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai phụ như Vạn Thê Thê trong "Tinh Hán Xán Lạn", "tiểu tam" Lâm Hữu Hữu đáng ghét ở "30 chưa phải là hết"...

Tại "Đạp Gió 2026", Trương Nguyệt - Trần Dao đang trở thành "con thuyền" đầu tiên được thiết lập vì sự kết hợp giữa cá tính, cưng chiều với đáng yêu, ngọt ngào. Cả hai còn chung đội trong công diễn 1.

Cũng có xuất thân là thần tượng, lại bước ra từ 2 chương trình sống còn nổi tiếng hơn cả Trương Nguyệt, An Kỳ (THE9) và Từ Mộng Khiết (Rocket Girls - Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101) cũng từng được đánh giá là 2 quân bài mạnh ở một chương trình đặt ưu thế bình chọn khán giả lên hàng đầu. Tuy nhiên, phần thể hiện của cả hai ở vòng solo đều chỉ ở mức bình thường, điểm bình chọn nằm ở nửa dưới, giảm khả năng An Kỳ - Từ Mộng Khiết có thể trụ lâu.

Tiêu Tường - Lý Tiểu Nhiễm

Tiêu Tường có điểm cá nhân cao nhất vòng solo là 509, thì Lý Tiểu Nhiễm đứng thứ 2 với 507 điểm. Hai biểu tượng nhan sắc một thời tề tựu tạo nên bùng nổ ngay khi xuất hiện, mang đến sức hút đối lập nhau khi trở thành đội trưởng. Nếu Tiêu Tường chiêu mộ thành viên bằng tham vọng thấy rõ về một đội hình mạnh, có kỷ luật, thì Lý Tiểu Nhiễm lại ưu tiên không khí chị-em làm việc thoải mái hơn.

Tiêu Tường chỉ đứng hát vẫn thắng áp đảo, dẫn đầu dàn "tỷ tỷ" ở vòng solo.

"Trưởng công chúa của Khánh Dư Niên" Lý Tiểu Nhiễm mang đến sân khấu đầu tiên tối giản, khoe giọng hát ngọt ngào. Tương tự như Tiêu Tường, có lẽ sức khỏe hiện tại không cho phép cô thực hiện vũ đạo quá mạnh. Tuy nhiên, việc dựng sân khấu phù hợp ở các công diễn cùng độ nhận diện cao sẵn có sẽ trở thành thế mạnh cho 2 đội trưởng.

Tại công diễn 1, đội của Lý Tiểu Nhiễm và Tiêu Tường biểu diễn 2 bài hát có âm hưởng ngọt ngào có tiếng là Giấy Ghi Chú Ước Nguyện và Nụ Cười Cầu Vồng, được khán giả trông đợi sẽ tạo nên khoảnh khắc viral. Ngoài ra, xét về giọng hát, Tăng Bái Từ, Ô Lan Đồ Nhã đang là 2 "chị đại" được là nhân tố bùng nổ trong các vòng công diễn.

Đường Nghệ Hân cũng là một nhân tố đáng kỳ vọng. Xuất thân diễn viên nên kỹ năng biểu diễn sân khấu của Nghệ Hân không trội. Cô chọn một ca khúc với vũ đạo tối giản ở vòng solo, hạ cánh an toàn với 421 điểm (thuộc nửa cao). Nhìn nhận được kỹ năng bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp là một chiến lược thông minh. Nghệ Hân cũng có độ nhận diện cao. Một số khán giả còn trông chờ cô tiến sâu để "manifest" Trương Nhược Quân (chồng của cô) đến trợ diễn.