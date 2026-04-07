Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sau Martin CORTIS đến Karina aespa "lên tường" góc phố Yên Phụ với graffiti chất

Sam

HHTO - Đây là một trong những dự án mừng sinh nhật Karina (aespa) được fanpage hơn 90K lượt theo dõi của nữ idol tại Việt Nam thực hiện.

Fanboy/ fangirl của Karina ở Hà Nội và các tỉnh lân cận sẵn sàng "lên đồ" để check-in ở bức graffiti vẽ hình thần tượng tại 170 phố Yên Phụ. Đây là một trong dự án mừng sinh nhật của chị cả aespa được CherishK - fanpage có hơn 90K lượt theo dõi của nữ idol tại Việt Nam thực hiện.

Bức graffiti của Karina ở Yên Phụ sẽ được giữ ít nhất từ nay đến hết sinh nhật của cô (11/4). Nguồn ảnh: FB CherishK
Team CherishK "nhá hàng" dự án lúc bức họa tiến gần đến giai đoạn hoàn tất, khiến người hâm mộ vỡ òa. Tối 5/4, ngay khi bức graffiti được hoàn tất đã có fan đi ngang qua check-in sớm. Một trong 2 hình được chọn "lên tường" là bản vẽ lại tấm ảnh chụp qua màn LED tại concert của Karina. Tấm hình gốc từng viral hồi tháng 10/2025 vì đẹp "siêu thực" như AI.

Fan check-in sớm tại bức tường graffiti Karina. - Nguồn: Threads @thaibaohoang

Đội hợp tác thực hiện vẽ graffiti cho Karina là team Văn Minh - đội từng hợp tác với nhóm fan Martin (CORTIS) để tạo nên góc tường check-in cực chất nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của nam idol. Với hưởng ứng tích cực từ các cộng đồng fan, góc tường số 170 phố Yên Phụ có thể sẽ trở thành "tọa độ" quen thuộc thực hiện "graffiti check" của các fandom.

Cũng tại bức tường này gần 1 tháng trước là chốn họp của fan Martin (CORTIS). - Ảnh: blog chất liệu bạn trai martin

Ngoài tường vẽ graffiti, fanpage CherishK còn kêu gọi quyên góp để thực hiện nhiều hoạt động khác như chạy quảng cáo trên Instagram, chạy LED tại Việt Nam và quốc tế, khởi động dự án thiện nguyện và tặng quà để mừng tuổi 26 của Karina. Các fanpage lớn nhỏ khác của cô tại Việt Nam và quốc tế cũng đang dần hoàn thiện loạt dự án "thổi nến" cùng thần tượng.

Sam
#Karina #Karina graffiti #Karina aespa #Karina Yên Phụ #dự án sinh nhật Karina #Martin #Martin graffiti

Xem thêm

Cùng chuyên mục