Đạp Gió 2026: Trang Pháp làm đội trưởng Công diễn 1, chiêu mộ thành viên nào?

Thiện Dư

HHTO - Trang Pháp được chọn trở thành 1 trong 10 đội trưởng trong vòng Công diễn 1 của chương trình Đạp Gió 2026, sau khi cô có chiến thắng trước đối thủ Trương Mông.

Tham gia chương trình Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc, nữ ca sĩ Trang Pháp trở thành cái tên gây chú ý nhờ những thành tích nổi bật và được khán giả quê nhà cổ vũ hết mình. Vừa qua, nữ ca sĩ được bổ nhiệm làm đội trưởng trong Công diễn 1, góp phần khẳng định sức hút và tài năng của Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt.

Khoảnh khắc Trang Pháp được chọn làm đội trưởng vòng Công diễn 1. Nguồn: Mango TV

Cùng với Trang Pháp, Ban tổ chức đã công bố danh sách 10 đội trưởng cho Công diễn 1 gồm: Tiêu Tường, Lý Tiểu Nhiễm, Trương Nguyệt, Lý Tâm Khiết, Tăng Bội Từ, Hám Thanh Tử, Ô Lan Đồ Nhã, Tôn Di và Diệp Nhất Tê. Trang Pháp được xem là đại diện quốc tế duy nhất trở thành người dẫn dắt nhóm trong Công diễn 1 sắp tới. Khi được gọi tên, cô nàng có biểu cảm bất ngờ, được các Chị đẹp khác vỗ tay chúc mừng.

Danh sách 10 Chị đẹp được chọn làm đội trưởng vòng Công diễn 1.
Phản ứng bất ngờ, vui mừng của Trang Pháp khi nghe tên mình được chọn.

Ngay sau đó, Trang Pháp bước vào vòng chọn thành viên cho mình. Sau thời gian chờ đợi hồi hộp, Giang Ngữ Thần và Vivi Na là hai Chị đẹp sẽ về chung đội với Trang Pháp trong Công diễn 1. Ban đầu, Giang Ngữ Thần chỉ được mỗi Trang Pháp bấm đèn lựa chọn và bản thân cô cũng muốn về chung nhóm với đại diện Việt Nam. Còn với Vivi Na, cô khẳng định phải chọn Trang Pháp trong Công diễn 1 vì muốn bứt phá sau phần thi solo chưa tốt.

Trang Pháp chiêu mộ thành công Giang Ngữ Thần và Vivi Na về đội.

Ngay từ tập 1 của Đạp Gió 2026, Trang Pháp đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với khi lựa chọn ca khúc Moonlight cùng hình ảnh phượng hoàng rực rỡ, dồn toàn bộ kỹ năng từ hát, rap, chơi nhạc cụ, vũ đạo và trình diễn vào một màn trình diễn. Yếu tố đa năng giúp cô giành chiến thắng trước đối thủ Trương Mông với điểm số sít sao và nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Hoa ngữ.

Trang Pháp trở thành đề tài gây sốt sau tập 1 của Đạp Gió 2026.
Xem thêm

Cùng chuyên mục