ATVNCG 2026: Ai là "anh tài" trong mơ khiến Gai Con "tốn content" nhất?

HHTO - Trong thời gian đợi ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 công bố dàn "anh tài" chính thức, cộng đồng Gai Con đã lên danh sách dàn line-up trong mơ, đồng thời sản xuất "ê hề content" cho họ.

Trong thời gian chờ ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 chính thức công bố dàn "anh tài", cộng đồng Gai Con đã lên danh sách những nghệ sĩ trong mơ. Đáng chú ý, danh sách 33 "anh tài" đang lan truyền gần đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn những cái tên bất ngờ, trong đó có cả diễn viên Huỳnh Lập.

Sự xuất hiện của Huỳnh Lập lập tức trở thành "tài nguyên" cho loạt ý tưởng hài hước từ khán giả. Từ những tiểu phẩm từng viral, thương hiệu vòng đá phong thủy, đến các màn tung hứng cùng BB Trần, Duy Khánh, người hâm mộ không ngần ngại lên kịch bản cho viễn cảnh anh góp mặt tại chương trình.

Không ít bình luận khiến cộng đồng mạng bật cười khi tưởng tượng: "Anh Huỳnh Lập đi ATVNCG 2026 thật thì chắc một tập Why Call Me By Fire nào đó sẽ có cảnh cầm mấy túi quà đi tặng các anh tài khác kèm thoại "Vòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên với những chiếc charm vô cùng độc đáo", "Sân khấu đầu tiên Huỳnh Lập sẽ hát nhảy trong thời gian 1 nén nhang"...

Nhắc đến Huỳnh Lập, khán giả thường nghĩ đến những series hài hước hoặc có yếu tố tâm linh.

Với hình ảnh một nghệ sĩ đa-zi-năng vừa là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, lại sở hữu lối kể chuyện duyên dáng, hài hước, Huỳnh Lập được xem là "cây hài" tiềm năng có thể tạo điểm nhấn cho chương trình. Nếu danh sách lan truyền trở thành sự thật, cùng với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc như BB Trần, Duy Khánh hay Thanh Duy, "bộ tứ" được dự đoán sẽ mang đến nhiều "mảng miếng" thú vị cho ATVNCG 2026.

Huỳnh Lập (sinh năm 1993) từng ghi dấu ấn khi đăng quang Cười Xuyên Việt 2015 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt dự án web-drama, phim điện ảnh lẫn các sản phẩm nội dung số. Từ những ngày đầu cùng nhóm DAMtv với các video triệu view như Chầu Hoan Cua Chống, Cô Dâu 1.800 Tuổi... đến các dự án cá nhân sau này, anh đều kết hợp yếu tố hài hước, tâm linh và đời sống một cách gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả trẻ.